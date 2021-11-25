До +6°С ожидается в Беларуси 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а днем по юго-западу страны во многих районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.-0-

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