До +6°С, туман и осадки ожидаются в Беларуси 24 января

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла, кратковременные осадки и туман ожидаются в Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а днем на большей части территории возможны дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем - от нуля до 6 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.-0-