До +6°С и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывами до 14 м/с, по востоку в отдельных районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 8 градусов, днем будет от нуля до плюс 6 градусов.-0-

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