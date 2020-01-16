До +6°С ожидается в Беларуси 17 января

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси в пятницу, 17 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью будет западный, днем переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-6.-0-

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