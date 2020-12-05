До -7°С ожидается по востоку Беларуси 6 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Будет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 7 по востоку до плюс 5 по западу страны. Днем будет от минус 4 до плюс 2, по западу - 3-6 градусов тепла.-0-

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