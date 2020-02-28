До +7°С ожидается в Беларуси 29 февраля

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - плюс 1-7.-0-

Прогноз погоды на неделю