До -8°С ожидается в Беларуси 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 8 по востоку до 1 градуса тепла по юго-западу страны, днем будет от минус 5 до плюс 1.-0-

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