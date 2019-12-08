До +8°С ожидается в Беларуси 9 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются временами осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами по северной половине республики возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от 3 до 8 градусов тепла.-0-

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