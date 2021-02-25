До +8°С ожидается в Беларуси в выходные

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После кратковременного похолодания в начале недели атлантическое тепло снова захватило всю Беларусь. Сегодня в утренние часы оттепельная погода добралась и на крайний восток Могилевской области, а в разгар дня ожидается от плюс 4 по востоку до 15 градусов тепла по западу страны. Интенсивно тает снег. За сутки во многих районах его высота уменьшилась на 2-6 см. По последним данным, высота снежного покрова в основном составляет 1-29 см, в столице - 23 см, на востоке Могилевской области еще сохраняются сугробы высотой 34-47 см", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 26 февраля, сохранится оттепельная погода, но ощущение тепла будет скрадывать западный, юго-западный порывистый ветер. В ночные часы будет без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут клубиться слабые туманы, некоторые участки дорог останутся скользкими. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 6-12 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 14.

В субботу и воскресенье, 27-28 февраля, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая и более прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый, в воскресенье ветер ослабеет. В субботу температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - от плюс 1 по северо-востоку до 8 градусов тепла по юго-западу страны. В воскресенье ночью будет от минус 4 до плюс 1, днем - от нуля до 7 градусов тепла.

"В первых числах марта циклоны с активными фронтальными разделами будут перемещаться далеко от наших границ, поэтому осадки ожидаются только местами. Западные и северо-западные ветры продолжат поставлять теплый океанический воздух, и во многих районах ожидается преобладание оттепельной погоды. В утренние часы при слабо отрицательных температурах отдельные участки дорог будут скользкими", - прогнозируют в Белгидромете.-0-

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