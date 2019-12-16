До +9°С будет в Беларуси 17 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 9 градусов тепла будет в Беларуси днем 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно по северной половине пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с, ночью в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 4. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов тепла.-0-

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