До конца АКЦИИ осталось 10 дней! Спешите выгодно купить квартиру в Minsk World!

Хватит мечтать, пора покупать! Только в марте купить квартиру в Minsk World можно со скидкой до 60 евро за квадрат при стопроцентной оплате!

Что сделали бы вы, когда узнали, что на исполнение заветной мечты осталось всего 10 дней? Уверены, что приложили бы все усилия для ее воплощения в жизнь! Но в случае с покупкой недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World застройщик уже создал самые лучшие условия для покупки квартиры мечты:

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Осталось только выбрать и забронировать квартиру на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Например, Александр Харлап купил квартиру в квартале "Чемпионов" в доме "Солт-Лейк-Сити". Мужчина признался, что всегда мечтал жить в современном высотном доме, поэтому рассматривал самые разные варианты. А когда узнал, что друг детства уже купил жилье в этом же квартале, сомнений не осталось.

Клиент Александр Харлап

"В детстве мы занимались футболом, поэтому название квартала запало в душу", - добавил он.

Основным критерием при выборе комплекса стала транспортная доступность. Александр –автолюбитель, поэтому для себя отметил, что квартал находится близко ко второму кольцу МКАД. При этом дорога от дома до метро занимает всего несколько минут, рядом есть остановки наземного транспорта.

Еще один плюс – школа с бассейном прямо в квартале. В семье подрастает дочка, которая любит плавать.

"Мы всегда мечтали жить на высоком этаже, поэтому выбрали 25-ый в надежде на хороший вид из окна. Квартира со свободной планировкой. Для кого-то наличие стен – это хороший вариант, потому что не хочется заморачиваться с дизайном, но мы хотели сделать что-то на свой вкус, поэтому уже сейчас рассматриваем разные дизайнерские решения", - пояснил Александр.

Квартал "Чемпионов" с высоты птичьего полета

У семьи Харлап была необходимая сумма для покупки квартиры, но мужчина уверен, что предложения от застройщика – кредит и рассрочка – помогут многим семьям реализовать свои мечты и планы.

"Minsk World" –уникальный многофункциональный комплекс в самом сердце белорусской столицы.

Проект возводится по принципу "город в городе". Это значит, что вместе с покупкой квартиры клиенты получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность. Зеленым сердцем в самом центре комплекса станет шикарный парк с фонтанами и аттракционами.

Шикарный парк появится в самом центре комплекса

В каждом доме вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха и свободной планировкой, на первом этаже могут быть квартиры или коммерческие помещения с отдельными входами.

В этом году стартовали продажи уже 22 домов! Солнечные "Мальдивы", изысканный "Стокгольм" или горячая "Сальса"? Застройщик предлагает выбрать любой понравившийся дом в зависимости от его степени готовности.

Так будет выглядеть лобби дома "Мальдивы"

Офисы продаж в Минске находятся рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

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