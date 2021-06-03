Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси

День защиты детей – это не только праздник, но еще и напоминание, что каждый ребенок нуждается в любви, внимании и защите. Уже не первый год "Евроопт" следует доброй традиции дарить хорошее настроение и улыбки тем, кто в этом особенно нуждается.
В честь Дня защиты детей ретейлер посетил 7 детских домов в разных уголках Беларуси, чтобы порадовать ребят, которые по тем или иным причинам остались без родителей, приятными сюрпризами, а также оказать учреждениям благотворительную помощь. Каждый детский дом получил необходимые для комфортного быта вещи: бытовую технику, кухню, столы и стулья, компьютер, спортивную обувь и многое другое. А ребята, которым уже исполнилось 16 лет, еще и интересное предложение от компании: подработать на летних каникулах в магазинах "Евроопт". Это не только позволит заработать первые деньги, но и поможет определиться с планами на будущее.
Первым гостей встретил Ивенецкий дом-интернат, где воспитывается 39 детей. По словам ребят, они живут очень дружно, стараются поддерживать друг друга и помогать воспитателям. В день визита многие воспитанники готовились к последнему звонку, экзаменам и долгожданному лету.
– Поддержка взрослых играет огромную роль в жизни каждого ребенка. Когда дети чувствуют, что о них заботятся, что их любят и ценят, они становятся увереннее в себе, добрее, чувствительнее к другим. Все это помогает ребятам выбрать правильную дорогу в жизни и стать достойными людьми. Огромная благодарность "Евроопту", который никогда не оставляет нас без внимания. Подаренный компьютер и принтер очень пригодятся в работе, – отметила директор Ивенецкого дома-интерната Елена Петрашкевич.
Ребята из Понемуньского детского дома, что в Гродно, встретили команду "Евроопт" с шутками и улыбками. 17-летний Артем – в числе выпускников детского дома. Признается, что очень волнуется, однако полностью прощаться с местом, где его окружили любовью и заботой, не собирается:
– Я живу в этом детском доме с трех лет. Буду постоянно приезжать в гости! Что планирую делать после выпуска? Стану строителем, это интересная и важная работа. Конечно, немного переживаю, что придется жить самостоятельно. Такой опеки, как здесь, у меня уже не будет, но я все-таки верю в лучшее. Картошку пожарить или макароны сварить для себя точно смогу. Даже умею кашу с молоком делать и блины печь, нас всему научили!
Визит в Витебский детский дом прошел ярко и весело. Ребятишки, стараясь удержать в руках подаренные конфеты, сразу же бросились распаковывать подаренную стиральную машину, которая значительно облегчит "большую стирку": на данный момент в учреждении проживает 71 ребенок.
К слову, планы на лето у воспитанников детского дома замечательные:
– Мы с подружками будем много отдыхать и играть. Собираемся в детский лагерь. Говорят, там будет очень весело, может быть, даже будут танцы на дискотеках. А еще вы привезли очень большую стиральную машину – нам самим хочется попробовать в ней стирать! – поделились эмоциями Милана, Даша и Феоктиста.
В Кобринскую детскую деревню команда "Евроопт" приехала в самый разгар веселья. Зажигательная музыка, веселые игры и вкусные угощения – так ребята отмечали День защиты детей. Но какой же праздник без подарков? Конечно, без сладких презентов от компании не остался никто!
Всего здесь воспитывается 90 мальчиков и девочек от 3 до 18 лет. По словам директора Светланы Юрьевой, "Евроопт" стал и для ребят, и для воспитателей верным другом, который всегда приходит на помощь. Например, этим летом в учреждении затеян большой ремонт, поэтому подаренная компанией посудомоечная машина очень пригодится: поможет сэкономить время и энергозатраты.
Воспитанники Мозырского детского дома похвастались грандиозными планами на летние каникулы: они собираются отдыхать в детских лагерях, заводить новые знакомства и активно проводить время. Очень пригодятся и подаренные ретейлером кроссовки: некоторые ребята всерьез увлекаются футболом и другими видами спорта.
В Весново команду "Евроопт" встречали… с аплодисментами! По словам директора Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Вячеслава Климовича, ребята всегда с нетерпением ждут приезда гостей, ведь это приносит им множество ярких эмоций и впечатлений:
– Для детей общение – самый лучший подарок. А "Евроопт" они хорошо знают. В рамках проекта "Приобретение жизненных навыков" мы часто вместе с ребятами посещаем магазин торговой сети в Глуске, приучаем их покупать продукты, оплачивать покупки. И подаренный компанией сенсорный уголок "Зеркальный обман" – важная для нас вещь. Ежедневно через нашу развивающую комнату проходит около 10-12 человек, каждый трогает все ручками, поэтому оборудование, понятно, быстро изнашивается.
Не остались без внимания и воспитанники детского дома №7 "Семь Я" в Минске. В нем размещается 7 разновозрастных групп-семей: по 8-10 детей в каждой. И каждая семья живет в отдельной квартире – с рабочим и спальным местами, кухней, санитарно-гигиеническими помещениями и комнатой воспитателя. В этом году в одной из таких квартир "Евроопт" по просьбе администрации полностью обновил кухню. И не забыл про сладкие угощения для всех детей!
Ребятишки радостно делились своими планами на лето – они с нетерпением ждут поездки в летние лагеря. А воспитанница Вероника нашла для себя место, где она не только отдыхает, но и занимается добрыми делами.
– Это будет четвертый год подряд, когда я поеду в Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке. Однажды к нам в детский дом приехал патронат-воспитатель, с которым я подружилась. Он отвел меня в храм, где мне очень понравилось. И теперь каждое лето я езжу туда. А еще в этом году я буду поступать на кондитера – тоже в Полоцк, чтобы быть рядом с монастырем и продолжать там помогать, – поделилась девочка.
Руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев, подводя итоги благотворительной акции, почеркнул:
– Торговая сеть "Евроопт" поздравляет всех с таким чудесным праздником, как День защиты детей, и благодарит воспитателей за их огромный труд. Мы очень ценим нашу крепкую дружбу и теплое общение – и рады возможности каждый год навещать детские дома. Ведь это не только благотворительная помощь, но и огромное количество позитива от общения с ребятами. Желаем всем крепкого здоровья, отличного летнего отдыха и только радостных эмоций. Очень важно, чтобы у каждого ребенка сбывались заветные мечты, а рядом были добрые и надежные люди!