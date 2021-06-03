Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси

День защиты детей – это не только праздник, но еще и напоминание, что каждый ребенок нуждается в любви, внимании и защите. Уже не первый год "Евроопт" следует доброй традиции дарить хорошее настроение и улыбки тем, кто в этом особенно нуждается.

В честь Дня защиты детей ретейлер посетил 7 детских домов в разных уголках Беларуси, чтобы порадовать ребят, которые по тем или иным причинам остались без родителей, приятными сюрпризами, а также оказать учреждениям благотворительную помощь. Каждый детский дом получил необходимые для комфортного быта вещи: бытовую технику, кухню, столы и стулья, компьютер, спортивную обувь и многое другое. А ребята, которым уже исполнилось 16 лет, еще и интересное предложение от компании: подработать на летних каникулах в магазинах "Евроопт". Это не только позволит заработать первые деньги, но и поможет определиться с планами на будущее.

Первым гостей встретил Ивенецкий дом-интернат, где воспитывается 39 детей. По словам ребят, они живут очень дружно, стараются поддерживать друг друга и помогать воспитателям. В день визита многие воспитанники готовились к последнему звонку, экзаменам и долгожданному лету.

Первым гостей встретил Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития

– Поддержка взрослых играет огромную роль в жизни каждого ребенка. Когда дети чувствуют, что о них заботятся, что их любят и ценят, они становятся увереннее в себе, добрее, чувствительнее к другим. Все это помогает ребятам выбрать правильную дорогу в жизни и стать достойными людьми. Огромная благодарность "Евроопту", который никогда не оставляет нас без внимания. Подаренный компьютер и принтер очень пригодятся в работе, – отметила директор Ивенецкого дома-интерната Елена Петрашкевич.

Понемуньскому детскому дому привезли нужную в хозяйстве мойку высокого давления

Ребята из Понемуньского детского дома, что в Гродно, встретили команду "Евроопт" с шутками и улыбками. 17-летний Артем – в числе выпускников детского дома. Признается, что очень волнуется, однако полностью прощаться с местом, где его окружили любовью и заботой, не собирается:

– Я живу в этом детском доме с трех лет. Буду постоянно приезжать в гости! Что планирую делать после выпуска? Стану строителем, это интересная и важная работа. Конечно, немного переживаю, что придется жить самостоятельно. Такой опеки, как здесь, у меня уже не будет, но я все-таки верю в лучшее. Картошку пожарить или макароны сварить для себя точно смогу. Даже умею кашу с молоком делать и блины печь, нас всему научили!

Выпускник детского дома Артем обещает навещать своих друзей и преподавателей

Визит в Витебский детский дом прошел ярко и весело. Ребятишки, стараясь удержать в руках подаренные конфеты, сразу же бросились распаковывать подаренную стиральную машину, которая значительно облегчит "большую стирку": на данный момент в учреждении проживает 71 ребенок.

К слову, планы на лето у воспитанников детского дома замечательные:

– Мы с подружками будем много отдыхать и играть. Собираемся в детский лагерь. Говорят, там будет очень весело, может быть, даже будут танцы на дискотеках. А еще вы привезли очень большую стиральную машину – нам самим хочется попробовать в ней стирать! – поделились эмоциями Милана, Даша и Феоктиста.

Витебскому детскому дому подарили большую стиральную машину. А каждый ребенок получил сладкие угощения!

В Кобринскую детскую деревню команда "Евроопт" приехала в самый разгар веселья. Зажигательная музыка, веселые игры и вкусные угощения – так ребята отмечали День защиты детей. Но какой же праздник без подарков? Конечно, без сладких презентов от компании не остался никто!

День защиты детей ребята из Кобринской детской деревни отметили весело и ярко!

Всего здесь воспитывается 90 мальчиков и девочек от 3 до 18 лет. По словам директора Светланы Юрьевой, "Евроопт" стал и для ребят, и для воспитателей верным другом, который всегда приходит на помощь. Например, этим летом в учреждении затеян большой ремонт, поэтому подаренная компанией посудомоечная машина очень пригодится: поможет сэкономить время и энергозатраты.

Воспитанники Мозырского детского дома похвастались грандиозными планами на летние каникулы: они собираются отдыхать в детских лагерях, заводить новые знакомства и активно проводить время. Очень пригодятся и подаренные ретейлером кроссовки: некоторые ребята всерьез увлекаются футболом и другими видами спорта.

Ребята из Мозырского детского дома получили в подарок сладкие презенты и спортивную обувь

В Весново команду "Евроопт" встречали… с аплодисментами! По словам директора Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Вячеслава Климовича, ребята всегда с нетерпением ждут приезда гостей, ведь это приносит им множество ярких эмоций и впечатлений:

Директор Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Вячеслав Климович

– Для детей общение – самый лучший подарок. А "Евроопт" они хорошо знают. В рамках проекта "Приобретение жизненных навыков" мы часто вместе с ребятами посещаем магазин торговой сети в Глуске, приучаем их покупать продукты, оплачивать покупки. И подаренный компанией сенсорный уголок "Зеркальный обман" – важная для нас вещь. Ежедневно через нашу развивающую комнату проходит около 10-12 человек, каждый трогает все ручками, поэтому оборудование, понятно, быстро изнашивается.

Не остались без внимания и воспитанники детского дома №7 "Семь Я" в Минске. В нем размещается 7 разновозрастных групп-семей: по 8-10 детей в каждой. И каждая семья живет в отдельной квартире – с рабочим и спальным местами, кухней, санитарно-гигиеническими помещениями и комнатой воспитателя. В этом году в одной из таких квартир "Евроопт" по просьбе администрации полностью обновил кухню. И не забыл про сладкие угощения для всех детей!

В минском детском доме №7 "Семь Я" живут очень добрые и активные дети

Ребятишки радостно делились своими планами на лето – они с нетерпением ждут поездки в летние лагеря. А воспитанница Вероника нашла для себя место, где она не только отдыхает, но и занимается добрыми делами.

– Это будет четвертый год подряд, когда я поеду в Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке. Однажды к нам в детский дом приехал патронат-воспитатель, с которым я подружилась. Он отвел меня в храм, где мне очень понравилось. И теперь каждое лето я езжу туда. А еще в этом году я буду поступать на кондитера – тоже в Полоцк, чтобы быть рядом с монастырем и продолжать там помогать, – поделилась девочка.

Этим летом Вероника будет поступать в полоцкий колледж на кондитера

Руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев, подводя итоги благотворительной акции, почеркнул:

– Торговая сеть "Евроопт" поздравляет всех с таким чудесным праздником, как День защиты детей, и благодарит воспитателей за их огромный труд. Мы очень ценим нашу крепкую дружбу и теплое общение – и рады возможности каждый год навещать детские дома. Ведь это не только благотворительная помощь, но и огромное количество позитива от общения с ребятами. Желаем всем крепкого здоровья, отличного летнего отдыха и только радостных эмоций. Очень важно, чтобы у каждого ребенка сбывались заветные мечты, а рядом были добрые и надежные люди!

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