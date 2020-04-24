Добро онлайн: проведен благотворительный марафон в поддержку врачей

В четверг 16 апреля прошел 10-часовой благотворительный марафон "Добро", организованный брендом Xiaomi в Беларуси и Новым радио. В прямом эфире выступили почти два десятка белорусских артистов, чтобы поддержать белорусских медиков и собрать средства для адресной помощи медучреждениям.

Сейчас, в эпидемию коронавируса врачи как никто другой нуждаются в помощи, чтобы они смогли продолжить лечить заболевших. Но без масок, щитков и костюмов, увы, это не представляется возможным. Именно поэтому белорусы объединяются, чтобы помочь врачам.

Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, Ольга Сацюк, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS бесплатно приняли участие в марафоне поддержки. В режиме живого звука артисты выходили в эфир из студии лайф-спот Sound Cafe, а также из своих студий и квартир, находясь в самоизоляции. Специальным гостем марафона "Добро" стал украинский певец Макс Барских, выразив свою солидарность с белорусами. Все 10 часов нон-стоп марафон вели диджеи Нового радио Саша Козырев и Дима Лавров.

"Мы благодарим артистов, Новое радио и всех тех, кто оказал помощь, переведя средства. Сейчас крайне важно защитить медиков, и именно нашими общими усилиями мы можем это сделать. Все мы понимаем, насколько врачам трудно, ведь они рискуют своими жизнями ради нас с вами. Знаем, что многие бренды и организации вносят посильную помощь и уверены, что их будет больше. Добро должно объединяться - только так мы преодолеем этот трудный период", - прокомментировал Денис Елизаров, заместитель директора по маркетингу Xiaomi Беларусь. 20 000 белорусских рублей уже переведены брендом Xiaomi на счет минского хакерспейса для закупки оборудования, материалов и изготовление средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.

К марафону присоединились более 3000 зрителей со всех городов Беларуси, многие из них оказали посильную помощь, переведя деньги на благотворительный счет. Все деньги будут переданы фондом "Добра" в минский хакерспейс, волонтеры которого ежедневно изготавливают большое количество средств защиты для медиков, зачастую покупая материалы за собственные деньги.

Такие музыкальные марафоны не только привлекают внимание и объединяют людей, они вдохновляют делать добро каждого из нас. Так, Юрий Навроцкий - проект UZARI, сообщил о том, что часть средств от продажи альбома "Падзяка сэрца" будут также переданы в фонд помощи защиты медиков от COVID-19.

"Очень важно, что в такое нелегкое время многие люди не теряют силу духа. Многие готовы прилагать максимум усилий, чтобы наши медики возвращались домой здоровыми", - с такими словами обратился директор Нового радио Владимир Богдан к зрителям марафона.

Трансляция и реквизиты для благотворительных перечислений доступны на сайте.

Крайне важно сейчас не быть безразличными и активно помогать нашим врачам победить коронавирус. Организаторы марафона рады, что смогли внести свой вклад в помощь медикам Беларуси.

Ивент-партнером марафона выступило агентство "4 измерение", PR-партнер littleMORE.

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