Добро пожаловать в "Квебек"! В Minsk World новоселья – и рождественская акция на недвижимость!

В конце года принято подводить итоги и оценивать достижения. Можно сказать, что для покупателей квартир в доме "Квебек" в жилом комплексе Minsk World 2020 год точно удался – они стали владельцами современной красивой недвижимости в перспективном районе столицы. Настоящий рождественский подарок!

Весь декабрь в комплексе Minsk World царит действительно праздничная атмосфера – готовые дома вводятся один за одним, и радостные покупатели не скрывают улыбок, получая ключи от своих квартир. Теперь настала очередь новоселов в доме "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Яркий "Квебек" расположился в квартале "Северная Америка" по улице Кижеватова

А для тех, кто еще не решил жилищный вопрос, есть прекрасная новость – в комплексе Minsk World стартовала рождественская акция. Приобрести строящуюся квартиру можно всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовую – от 2 600 рублей за метр. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Купить недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых. Бронируйте свою квартиру или коммерческое помещение на сайте bir.by и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Недвижимость в столице – это всегда перемены в лучшему. А если это первая собственная квартира, то эмоции особенно яркие! Именно такая история у Ольга Герасимук, которая совсем скоро вместе с мужем, маленьким сыном и собачкой переедет в "евродвушку" в доме "Квебек".

Мечта Ольги Герасимук и ее семьи о собственной квартире сбылась благодаря выгодной рассрочке от застройщика!

– Мы так рады! Ремонт будем делать сразу же: уже решили, что сделаем две отдельные комнаты – для ребенка детскую и для себя большую, совмещенную с кухней. Почему приобрели квартиру именно здесь? Плюсов много: очень нравится район, центр города, рядом метро. Мы семья спортивная, и привлекает, что рядом будет горнолыжный комплекс, парк, велодорожки. Все прямо, как мы хотели! – радуется Ольга.

А решающим моментом для семьи стал финансовый – длительная рассрочка от застройщика.

– Всю жизнь живем на съемных квартирах, трезво смотрели на вещи и понимали, что ну нереально нам насобирать денег на собственное жилье. Я только вышла из декрета, сейчас работаю заместителем заведующего производством в кафе, муж – водитель. И если бы нам не попалось на глаза предложение купить квартиру в рассрочку, никогда бы у нас ее не было. В месяц платим чуть больше, чем за наше съемное жилье. Но при этом мы выплачиваем стоимость своей собственной квартиры и сразу после ремонта сможем жить в ней, – счастливо улыбается Ольга.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно доставят на любой из 20 этажей дома "Квебек"

Чем же так привлек покупателей минский "Квебек"? Конечно, прежде всего, своим внешним видом – названный в честь канадского города, этот дом изумительно смотрится в лучах солнца благодаря бронзовой тонировке остекления. Уже начиная с вестибюля, вы окунаетесь в атмосферу североамериканского города.

Кстати, в лобби есть стойка для консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, а также байк-бокс для хранения велосипедов. Где еще в минских многоэтажках встретишь такие удобства?

Каждый день жителей "Квебека" будет встречать просторное дизайнерское лобби со всеми удобствами!

Но не лобби единым! Двигаемся дальше. Сразу отметим, что все дома в комплексе Minsk World возводятся по определенным стандартам застройщика – используются современные архитектурные решения и стандарты энергоэффективности. Это позволит меньше платить за коммунальные услуги.

Три лифта известного мирового производителя OTIS быстро и бесшумно доставят жителей "Квебека" на любой из 20 этажей. Один из лифтов грузоподъемностью 1 000 кг – панорамный!

Все квартиры в доме "Квебек" – свободной планировки. Большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии наполняют помещения солнцем и обеспечивают прекрасный обзор. Все стеклопакеты – европейского производства. Окна и балконные двери для безопасности имеют специальные замки.

На первом этаже расположены варианты с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой. Второй вход в эти квартиры – традиционный, из лобби.

Сквозной подъезд позволит, припарковав машину на автостоянке, войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону – в зеленый двор.

Вход оснащен пандусом, чтобы мамам с колясками и жителям с ограниченными возможностями было комфортно.

В квартале "Северная Америка" будет своя школа с бассейном, а рядом – детские сады

Расположение у дома "Квебек" тоже очень удачное!

Новостройка находится в квартале "Северная Америка" вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построена школа с бассейном, а по соседству – детские сады. Внутри квартала разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. А неподалеку откроются магазины, кафе, спортивные залы и другие объекты услуг.

Хотите жить в "Квебеке"? Тогда поторопитесь – осталось всего несколько свободных квартир! Также в квартале "Северная Америка" есть другие интересные дома, строительство которых планируется завершить уже совсем скоро. Выбирайте свой вариант!

Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World

Или обратите внимание на другие дома комплекса Minsk World!

На выбор квартиры и коммерческая недвижимость сразу в нескольких строящихся кварталах: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Тропические острова". А может быть, вы предпочтете легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, или полностью готовый квартал "Эмиратс"?

Все дома – монолитно-каркасные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами

Любой ваш выбор будет удачным! Комплекс Minsk World – это новый уровень столичной недвижимости. Здесь строятся только монолитно-каркасные дома – с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Кстати, все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои идеи в реальность с настоящими профессионалами!

Комплекс Minsk World – самый масштабный проект жилищного строительства в Европе . Это красивый новый район столицы недалеко от центра, где будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и посмотреть на грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта вблизи от комплекса Minsk World

Успейте приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World на рождественских условиях! Выбирайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр. Или покупайте готовую квартиру всего за 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта!

Не хватает средств? Воспользуйтесь рассрочкой до 100 месяцев от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Кроме того, до конца декабря в определенных домах столичного комплекса Minsk World действуют скидки до 20% на недвижимость для представителей системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также молодоженов.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выгодные цены, рассрочка и кредит! Успейте приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World на рождественских условиях!

Сделайте себе и близким лучший подарок к волшебным зимним праздникам!

Размещение рекламы на БЕЛТА