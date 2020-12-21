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21 декабря 2020, 09:00

Добро пожаловать в "Квебек"! В Minsk World новоселья – и рождественская акция на недвижимость!

В конце года принято подводить итоги и оценивать достижения. Можно сказать, что для покупателей квартир в доме "Квебек" в жилом комплексе Minsk World 2020 год точно удался – они стали владельцами современной красивой недвижимости в перспективном районе столицы. Настоящий рождественский подарок!

Весь декабрь в комплексе Minsk World царит действительно праздничная атмосфера – готовые дома вводятся один за одним, и радостные покупатели не скрывают улыбок, получая ключи от своих квартир. Теперь настала очередь новоселов в доме "Квебек" в квартале "Северная Америка".

Яркий "Квебек" расположился в квартале "Северная Америка" по улице Кижеватова
Яркий "Квебек" расположился в квартале "Северная Америка" по улице Кижеватова

А для тех, кто еще не решил жилищный вопрос, есть прекрасная новость – в комплексе Minsk World стартовала рождественская акция. Приобрести строящуюся квартиру можно всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовую – от 2 600 рублей за метр. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены сохранятся только до 11 января 2021 года!

Купить недвижимость можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых. Бронируйте свою квартиру или коммерческое помещение на сайте bir.by и встречайте Новый год с выгодной покупкой!

Недвижимость в столице – это всегда перемены в лучшему. А если это первая собственная квартира, то эмоции особенно яркие! Именно такая история у Ольга Герасимук, которая совсем скоро вместе с мужем, маленьким сыном и собачкой переедет в "евродвушку" в доме "Квебек".

Мечта Ольги Герасимук и ее семьи о собственной квартире сбылась благодаря выгодной рассрочке от застройщика!
Мечта Ольги Герасимук и ее семьи о собственной квартире сбылась благодаря выгодной рассрочке от застройщика!

– Мы так рады! Ремонт будем делать сразу же: уже решили, что сделаем две отдельные комнаты – для ребенка детскую и для себя большую, совмещенную с кухней. Почему приобрели квартиру именно здесь? Плюсов много: очень нравится район, центр города, рядом метро. Мы семья спортивная, и привлекает, что рядом будет горнолыжный комплекс, парк, велодорожки. Все прямо, как мы хотели! – радуется Ольга.

А решающим моментом для семьи стал финансовый – длительная рассрочка от застройщика.

– Всю жизнь живем на съемных квартирах, трезво смотрели на вещи и понимали, что ну нереально нам насобирать денег на собственное жилье. Я только вышла из декрета, сейчас работаю заместителем заведующего производством в кафе, муж – водитель. И если бы нам не попалось на глаза предложение купить квартиру в рассрочку, никогда бы у нас ее не было. В месяц платим чуть больше, чем за наше съемное жилье. Но при этом мы выплачиваем стоимость своей собственной квартиры и сразу после ремонта сможем жить в ней, – счастливо улыбается Ольга.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно доставят на любой из 20 этажей дома "Квебек"
Три лифта OTIS быстро и бесшумно доставят на любой из 20 этажей дома "Квебек"

Чем же так привлек покупателей минский "Квебек"? Конечно, прежде всего, своим внешним видом – названный в честь канадского города, этот дом изумительно смотрится в лучах солнца благодаря бронзовой тонировке остекления. Уже начиная с вестибюля, вы окунаетесь в атмосферу североамериканского города.

Кстати, в лобби есть стойка для консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных, а также байк-бокс для хранения велосипедов. Где еще в минских многоэтажках встретишь такие удобства?

Каждый день жителей "Квебека" будет встречать просторное дизайнерское лобби со всеми удобствами!
Каждый день жителей "Квебека" будет встречать просторное дизайнерское лобби со всеми удобствами!

Но не лобби единым! Двигаемся дальше. Сразу отметим, что все дома в комплексе Minsk World возводятся по определенным стандартам застройщика – используются современные архитектурные решения и стандарты энергоэффективности. Это позволит меньше платить за коммунальные услуги.

Три лифта известного мирового производителя OTIS быстро и бесшумно доставят жителей "Квебека" на любой из 20 этажей. Один из лифтов грузоподъемностью 1 000 кг – панорамный!

Все квартиры в доме "Квебек" – свободной планировки. Большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии наполняют помещения солнцем и обеспечивают прекрасный обзор. Все стеклопакеты – европейского производства. Окна и балконные двери для безопасности имеют специальные замки.

На первом этаже расположены варианты с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой. Второй вход в эти квартиры – традиционный, из лобби.

Сквозной подъезд позволит, припарковав машину на автостоянке, войти в лобби со стороны улицы, а отправляясь с ребенком гулять, выйти на противоположную сторону – в зеленый двор.

Вход оснащен пандусом, чтобы мамам с колясками и жителям с ограниченными возможностями было комфортно.

В квартале "Северная Америка" будет своя школа с бассейном, а рядом – детские сады
В квартале "Северная Америка" будет своя школа с бассейном, а рядом – детские сады

Расположение у дома "Квебек" тоже очень удачное!

Новостройка находится в квартале "Северная Америка" вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построена школа с бассейном, а по соседству – детские сады. Внутри квартала разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. А неподалеку откроются магазины, кафе, спортивные залы и другие объекты услуг.

Хотите жить в "Квебеке"? Тогда поторопитесь – осталось всего несколько свободных квартир! Также в квартале "Северная Америка" есть другие интересные дома, строительство которых планируется завершить уже совсем скоро. Выбирайте свой вариант!

Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World
Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World

Или обратите внимание на другие дома комплекса Minsk World!

На выбор квартиры и коммерческая недвижимость сразу в нескольких строящихся кварталах: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Тропические острова". А может быть, вы предпочтете легендарный квартал "Чемпионов", в котором купили жилье многие известные спортсмены, или полностью готовый квартал "Эмиратс"?

Все дома – монолитно-каркасные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами
Все дома – монолитно-каркасные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами

Любой ваш выбор будет удачным! Комплекс Minsk World – это новый уровень столичной недвижимости. Здесь строятся только монолитно-каркасные дома – с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Кстати, все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои идеи в реальность с настоящими профессионалами!

Комплекс Minsk World – самый масштабный проект жилищного строительства в Европе . Это красивый новый район столицы недалеко от центра, где будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады
В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и посмотреть на грандиозную стройку собственными глазами!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги
Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта вблизи от комплекса Minsk World
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта вблизи от комплекса Minsk World

Успейте приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World на рождественских условиях! Выбирайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр. Или покупайте готовую квартиру всего за 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта!

Не хватает средств? Воспользуйтесь рассрочкой до 100 месяцев от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Кроме того, до конца декабря в определенных домах столичного комплекса Minsk World действуют скидки до 20% на недвижимость для представителей системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также молодоженов.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Выгодные цены, рассрочка и кредит! Успейте приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World на рождественских условиях!

Сделайте себе и близким лучший подарок к волшебным зимним праздникам!

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