Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"

"Конничива, сосед!" – возможно, именно так, по-японски, будут приветствовать друг друга по утрам жители нового дома "Токио", в котором сегодня, 27 января, начались продажи квартир. Дом расположен в квартале "Азия" и посвящен одному из самых продвинутых и технологичных городов мира - столице Японии. Венчать фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры. Новый дом станет еще одним ярким украшением комплекса "Минск Мир".

Дом "Токио" будет венчать декоративный элемент в форме цветка сакуры

За 15 дней января - три новых дома в продаже! Темпы строительства столичного комплекса "Минск Мир" впечатляют. Не случайно проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

На этот раз вниманию покупателей предложен дом "Токио", и есть множество причин, чтобы выбрать квартиру именно здесь!

Дом "Токио"

Выбор дома нужно начинать с квартала, в котором он расположен. Ведь многие преимущества определяются еще на стадии генплана. Квартал "Азия" – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова, важной транспортной артерии города, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на машине!

В квартале "Азия" в продаже уже есть два дома – "Гонконг" и "Джакарта", и свободных квартир здесь практически не осталось – место пользуется большим вниманием покупателей!

Квартал "Азия"

Квартиры, расположенные с восточной стороны дома "Токио", будут иметь отличные виды на новый городской парк, который появится буквально в смежном квартале, и на Международный финансовый центр.

Вселяйтесь - и смело заводите детей! Ведь в квартале "Азия" предусмотрена вся необходимая "детская" инфраструктура. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!

Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.

Во дворах всех домов квартала "Азия" – отлично оборудованные детские площадки с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Мамам малышей, несомненно, понравится парк – прогуляться с ребенком под сенью его деревьев будет приятно и зимой, и летом. Ведь это 10 гектаров зеленых насаждений, тихих алей и скульптурных композиций, площадок для занятия спортом и выгула домашних животных.

Выбирайте свою квартиру и занимайтесь спортом! В "Азии" во дворах домов – спортивные площадки. Велодорожки связывают все кварталы комплекса "Минск Мир" в единую сеть, а любителям бега явно понравятся дорожки парка!

Любителям здорового образа жизни – спортивные площадки

Расставьте мебель в новой квартире и покупайте машину! По периметру квартала – многочисленные открытые парковки для машин, а с западной стороны запланировано строительство стоянок. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Поработав - с удовольствием отдохните! Зоны отдыха в зеленых дворах квартала и парк по соседству – прекрасное место для уединения в тишине, созерцания природы и погружения в собственные мысли.

Живите активно в своем новом районе! В квартале будут кафе и магазины, объекты сферы услуг и тренажерные залы.

А главное – всем жителям доступны преимущества комплекса "Минск Мир", города в городе, который создается буквально на наших глазах. Решайтесь, воспользуйтесь новой реальностью белорусской столицы!

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Покупайте квартиру – и смотрите, как продвигается строительство комплекса с помощью видео-тура на сайте застройщика!

Кстати, строительство дома "Токио" уже началось. А срок его сдачи – третий квартал 2021 года. Новоселья не за горами!

Дом "Токио" – это энергия драйва города, в честь которого он назван. Он такой же яркий и завораживающий, современный и высокотехнологичный, продуманный и комфортный. Это – ваш выбор!

Дом "Токио"

В нем 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки.

Свободная планировка квартир предполагает возможность модификации пространства. И чем больше вариантов у человека, тем быстрее он найдет то, что подходит именно ему. По мнению архитекторов, эта закономерность особенно важна на небольших площадях.

В "Токио" квартиры размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Пример? Студия площадью около 40 метров может быть реализована и как "евродвушка", и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

– Мы все разные и привыкли к разной организации пространства, в которой чувствуем себя максимально удобно. В "Токио" есть модификации, которые позволяют даже сделать отдельный санузел в спальной комнате! То есть максимум вариабельности планировочной структуры, который применен в этом доме, позволяет каждому найти подходящий для себя вариант. Для типового этажа существует 53 варианта возможных планировочных решений! Это то пространство, в котором мы живем, и оно должно быть организовано с учетом желаний, характера, привычек владельца, – убеждена архитектор Екатерина Темнова, участвовавшая в проектировании дома "Токио".

Почувствуйте себя в таунхаусе – выбирайте квартиру на первом этаже! Это шесть изолированных помещений с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков. Ваш дом – и ваша территория!

Наслаждайтесь светом и солнцем! В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Все квартиры дома "Токио" с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Входите в дом с комфортом! В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой. Возле дома предусмотрены велопарковки.

Встречайте гостей! Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Дизайнерское лобби дома "Токио"

Выбирайте квартиру на любом этаже! На 25-м, например, высота потолков 3 метра, а виды просто потрясающие! Но в доме "Токио" любой этаж не проблема – три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS и поднимут, и спустят вниз быстро и комфортно. К слову, лифтовой холл – в середине секции, так что жителям гарантировано гармоничное восприятие пространства общественных помещений.

Дом "Токио" во всех отношениях – отличный выбор!

Если давно мечтали о собственном столичном жилье – самое время осуществить желаемое! Ведь старт продаж – это лучшие условия для покупки квартир!

И многие это прекрасно понимают - с самого утра понедельника в отделе продаж было многолюдно. Один из потенциальных покупателей - Александр Иванов, которому еще только предстоит сделать свой выбор.

Александр Иванов

– Давно мечтал о своей квартире в Минске. Для себя решил, что хочу жить в комплексе "Минск Мир" – здесь прекрасная инфраструктура, есть все необходимое. Какой дом выбрать, еще решаю. Сейчас выбираю способ оплаты - партнерский кредит или рассрочка. Привлекательные условия! – рассказал о своих планах Александр.

Но долго решать не выйдет! Ведь рассрочка на 10 лет в комплексе "Минск Мир" на прежних условиях продлена только до конца января!

Длительная рассрочка от застройщика – очень удобный финансовый инструмент для семей с постоянным доходом. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Токио" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Вам пора в "Токио"! На самом старте продаж!

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