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Общество
27 января 2020, 09:00

Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"

"Конничива, сосед!" – возможно, именно так, по-японски, будут приветствовать друг друга по утрам жители нового дома "Токио", в котором сегодня, 27 января, начались продажи квартир. Дом расположен в квартале "Азия" и посвящен одному из самых продвинутых и технологичных городов мира - столице Японии. Венчать фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры. Новый дом станет еще одним ярким украшением комплекса "Минск Мир".

Дом "Токио" будет венчать декоративный элемент в форме цветка сакуры
Дом "Токио" будет венчать декоративный элемент в форме цветка сакуры

За 15 дней января - три новых дома в продаже! Темпы строительства столичного комплекса "Минск Мир" впечатляют. Не случайно проект получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

На этот раз вниманию покупателей предложен дом "Токио", и есть множество причин, чтобы выбрать квартиру именно здесь!

Дом "Токио"
Дом "Токио"

Выбор дома нужно начинать с квартала, в котором он расположен. Ведь многие преимущества определяются еще на стадии генплана. Квартал "Азия" – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова, важной транспортной артерии города, которая позволяет как легко выехать в центр, так и оказаться на кольцевой. До площади Независимости – пять минут на машине!

В квартале "Азия" в продаже уже есть два дома – "Гонконг" и "Джакарта", и свободных квартир здесь практически не осталось – место пользуется большим вниманием покупателей!

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

Квартиры, расположенные с восточной стороны дома "Токио", будут иметь отличные виды на новый городской парк, который появится буквально в смежном квартале, и на Международный финансовый центр.

Вселяйтесь - и смело заводите детей! Ведь в квартале "Азия" предусмотрена вся необходимая "детская" инфраструктура. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!

Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.

Во дворах всех домов квартала "Азия" – отлично оборудованные детские площадки с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах всех домов квартала "Азия" – отлично оборудованные детские площадки с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Мамам малышей, несомненно, понравится парк – прогуляться с ребенком под сенью его деревьев будет приятно и зимой, и летом. Ведь это 10 гектаров зеленых насаждений, тихих алей и скульптурных композиций, площадок для занятия спортом и выгула домашних животных.

Выбирайте свою квартиру и занимайтесь спортом! В "Азии" во дворах домов – спортивные площадки. Велодорожки связывают все кварталы комплекса "Минск Мир" в единую сеть, а любителям бега явно понравятся дорожки парка!

Любителям здорового образа жизни – спортивные площадки
Любителям здорового образа жизни – спортивные площадки

Расставьте мебель в новой квартире и покупайте машину! По периметру квартала – многочисленные открытые парковки для машин, а с западной стороны запланировано строительство стоянок. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Поработав - с удовольствием отдохните! Зоны отдыха в зеленых дворах квартала и парк по соседству – прекрасное место для уединения в тишине, созерцания природы и погружения в собственные мысли.

Живите активно в своем новом районе! В квартале будут кафе и магазины, объекты сферы услуг и тренажерные залы.

А главное – всем жителям доступны преимущества комплекса "Минск Мир", города в городе, который создается буквально на наших глазах. Решайтесь, воспользуйтесь новой реальностью белорусской столицы!

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Покупайте квартиру – и смотрите, как продвигается строительство комплекса с помощью видео-тура на сайте застройщика!

Кстати, строительство дома "Токио" уже началось. А срок его сдачи – третий квартал 2021 года. Новоселья не за горами!

Дом "Токио" – это энергия драйва города, в честь которого он назван. Он такой же яркий и завораживающий, современный и высокотехнологичный, продуманный и комфортный. Это – ваш выбор!

Дом "Токио"
Дом "Токио"

В нем 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки.

Свободная планировка квартир предполагает возможность модификации пространства. И чем больше вариантов у человека, тем быстрее он найдет то, что подходит именно ему. По мнению архитекторов, эта закономерность особенно важна на небольших площадях.

В "Токио" квартиры размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Пример? Студия площадью около 40 метров может быть реализована и как "евродвушка", и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

– Мы все разные и привыкли к разной организации пространства, в которой чувствуем себя максимально удобно. В "Токио" есть модификации, которые позволяют даже сделать отдельный санузел в спальной комнате! То есть максимум вариабельности планировочной структуры, который применен в этом доме, позволяет каждому найти подходящий для себя вариант. Для типового этажа существует 53 варианта возможных планировочных решений! Это то пространство, в котором мы живем, и оно должно быть организовано с учетом желаний, характера, привычек владельца, – убеждена архитектор Екатерина Темнова, участвовавшая в проектировании дома "Токио".

Почувствуйте себя в таунхаусе – выбирайте квартиру на первом этаже! Это шесть изолированных помещений с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков. Ваш дом – и ваша территория!

Наслаждайтесь светом и солнцем! В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Все квартиры дома "Токио" с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры дома "Токио" с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Входите в дом с комфортом! В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой. Возле дома предусмотрены велопарковки.

Встречайте гостей! Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Дизайнерское лобби дома "Токио"
Дизайнерское лобби дома "Токио"

Выбирайте квартиру на любом этаже! На 25-м, например, высота потолков 3 метра, а виды просто потрясающие! Но в доме "Токио" любой этаж не проблема – три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS и поднимут, и спустят вниз быстро и комфортно. К слову, лифтовой холл – в середине секции, так что жителям гарантировано гармоничное восприятие пространства общественных помещений.

Дом "Токио" во всех отношениях – отличный выбор!

Если давно мечтали о собственном столичном жилье – самое время осуществить желаемое! Ведь старт продаж – это лучшие условия для покупки квартир!

И многие это прекрасно понимают - с самого утра понедельника в отделе продаж было многолюдно. Один из потенциальных покупателей - Александр Иванов, которому еще только предстоит сделать свой выбор.

Александр Иванов
Александр Иванов

– Давно мечтал о своей квартире в Минске. Для себя решил, что хочу жить в комплексе "Минск Мир" – здесь прекрасная инфраструктура, есть все необходимое. Какой дом выбрать, еще решаю. Сейчас выбираю способ оплаты - партнерский кредит или рассрочка. Привлекательные условия! – рассказал о своих планах Александр.

Но долго решать не выйдет! Ведь рассрочка на 10 лет в комплексе "Минск Мир" на прежних условиях продлена только до конца января!

Длительная рассрочка от застройщика – очень удобный финансовый инструмент для семей с постоянным доходом. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!
Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Токио" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Вам пора в "Токио"! На самом старте продаж!

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