"Доброе слово - наше оружие" - МВД хочет уйти от ассоциаций с карательным органом

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси не хочет быть карательным органом. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь идет о том, чтобы мы были не карательным и наказывающим органом, а работали на граждан. Мы же созданы для них. В основном органы внутренних дел работают на предупреждение: беседа, доброе слово - наше оружие", - сказал Юрий Караев.

По его словам, сейчас милиционерам не доводятся показатели по количеству административных протоколов. Он привел в пример работу Госавтоинспекции: если сотрудник ГАИ заметил, что какой-то водитель нарушает правила, то первым делом должен определить, почему это происходит. Может, перед ним был пьяный за рулем либо водитель просто немного отвлекся от движения. "Если с человеком все нормально, сказал ему доброжелательно, что обратил на него внимание, потому что он некорректно проехал, предупредил о тумане впереди и пожелал хорошей дороги. Тогда у этого гражданина появится чувство ответственности и благодарности", - считает министр.

"Бытовало мнение, что если людей наказывать, то они будут бояться. Надо от этого уходить. Я сотрудников учу так: после каждой встречи с вами гражданин должен оглянуться, перекрестить вас и вашим маме и папе здоровья пожелать за то, что они таких хороших сыновей воспитали", - добавил Юрий Караев.

Как сообщалось, 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. "Речь идет о подготовке принципиально новых кодексов (Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. - Прим. БЕЛТА), которые должны максимально отвечать текущему уровню развития общественных отношений в стране, учитывать лучший зарубежный опыт и передовые отечественные наработки. Эти документы должны быть простыми и понятными для восприятия должностными лицами, которые ведут административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть понятен гражданам и представителям делового сообщества", - подчеркнул во время совещания глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.-0-

Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности "Эти документы должны быть простыми и понятными для восприятия должностными лицами, которые ведут административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть понятен гражданам и представителям делового сообщества", - подчеркнул глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.