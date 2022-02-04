Добровольное страхование накопительной пенсии вводится в Беларуси с 1 октября

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. Сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в ведомстве, накопительные пенсии - инструмент для тех, кто хочет иметь доход выше государственной пенсии. В пресс-службе уточнили, что дополнительный вид пенсионного страхования в страховой организации - добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства (указ Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 367) вводится с 1 октября 2022 года.

Специалисты Минтруда и соцзащиты также пояснили, как работает добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии: "Работник заключает договор со страховой кампанией "Стравита", направляет в пенсионные накопления от 1 до 10% своего заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает его работодатель. При этом для работодателя соразмерно снижается его общий взнос на пенсионное страхование. То есть дополнительной нагрузки на предприятие нет. "Стравита" занимается инвестированием пенсионных накоплений и впоследствии будет платить человеку из его сбережений "вторую пенсию" - по выбору 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста".

Введение программы расширит для граждан возможности сформировать дополнительные сбережения на старость. Кроме того, средства граждан, участвующих в новом страховании, будут задействованы в развитии экономики (источник "длинных денег", внутренний инвестиционный ресурс). В настоящее время, по информации специалистов министерства, ведется подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации указа. Начата информационная кампания в трудовых коллективах по популяризации нового вида страхования.

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что финансовое участие государства, налоговые льготы, право передачи по наследству, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений - все эти элементы новой системы призваны заинтересовать работников. Сделать дополнительную пенсию по добровольной страховке, доступной каждому.-0-