Добровольцев для испытаний российской вакцины против COVID-19 начнут набирать на следующей неделе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса в Беларуси начнется на следующей неделе, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Набор добровольцев начинается со следующей недели", - сказал Дмитрий Пиневич. С белорусской стороны планируется включить около 100 участников.

По словам исполняющего обязанности министра, предоставленные российской стороной данные о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей устраивают белорусскую сторону. "Мы уже определились с программой клинических испытаний, учреждениями, которые будут этим заниматься. Сам порядок определит наш приказ, который будет подписан завтра", - сказал он.

Основное испытание вакцины проходит в России, отметил Дмитрий Пиневич. "Мы уже изучили отзывы не только российских, но и международных исследователей", - сказал он, добавив, что лично у него сомнения в безопасности этой вакцины развеяны. Тем не менее по требованиям законодательства в Беларуси также необходимо провести свои клинические испытания. Результаты будут обобщены в соответствии с международными требованиями.

Как сообщалось, ведущие специалисты Минздрава Беларуси проводят экспертизу документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. В состав экспертной группы входят специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

При выполнении экспертных работ будет оцениваться возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы испытания, защиты прав и безопасности его участников.

Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории России.-0-