"Добрые отряды" помогут с доставкой лекарств и продуктов пожилым людям

"Добрые отряды" заработали во всех регионах страны. Созданные отряды волонтеров будут помогать пожилым людям с доставкой предметов первой необходимости и медикаментов. Проект "Добрые отряды" - это совместная инициатива Белорусского Красного Креста и МТС. В рамках проекта 3 тысячи волонтеров, которых планируется привлечь по программе борьбы с COVID-19, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Волонтеры "Добрых отрядов", а это 900 добровольцев, будут работать в течение месяца во всех регионах страны. Они пройдут специальную подготовку, каждый получит отличительную экипировку и необходимые средства защиты: одноразовые перчатки, медицинские маски, антисептик.

Пожилым людям помогут с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости. Как оставить заявку, можно узнать на инфолинии Белорусского Красного Креста - "Добрый телефон" 201.

"Мы рады, что так много неравнодушных людей находят время, чтобы помочь другим. Сейчас как никогда важно изолировать пожилых граждан от лишних социальных контактов - так мы сможем сократить количество инфицированных и тем самым снизим нагрузку на учреждения здравоохранения. А люди старшего возраста при этом сохранят здоровье и не будут чувствовать себя одиноко", - отметила национальный координатор волонтеров COVID-19 Белорусского Общества Красного Креста Елена Русинович.

Справочно

"Добрый телефон" в поддержку пожилых людей, организованный Белорусским Обществом Красного Креста и платформой "Имена", начал работу 30 марта. Обратиться на инфолинию можно в будни - с 9.00 до 18.00. К инициативе присоединились мобильные операторы страны и обнулили звонки на номер 201. Для звонков со стационарных телефонов доступен номер 122.

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