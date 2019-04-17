Дог-шоу не только модно, интересно, но и полезно

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Общество 17.04.2019 | 18:00
Фото Белорусского общественного объединения "Республиканский клуб служебного собаководства"
Фото Белорусского общественного объединения "Республиканский клуб служебного собаководства"

Специалисты считают, что привести собаку на выставку – это не просто представить ее на своеобразном конкурсе красоты, но и дать возможность любимому питомцу социализироваться и поучаствовать в показе по-настоящему породистых животных. Выставки являются дополнительным стимулом к усовершенствованию пород собак и их популяризации. Об особенностях проведения, о разновидностях и о целях кинологических выставок накануне большого международного мероприятия в Минске корреспондент БЕЛТА побеседовал с Еленой Новик, экспертом международной категории.

- Елена, расскажите, пожалуйста, какие выставки бывают и чем они отличаются друг от друга?

- Выставки подразделяются следующим образом: ранг CAC (национальный конкурс) и ранг CACIB (международный конкурс). Кроме того, выставки могут подразделяться на монопородные (выставка для питомцев одной породы) и на всепородные. Есть еще племенные смотры, когда хозяева подбирают пару питомцам для дальнейшего разведения. Каждая собака-участник выступает в своей возрастной категории: бебики (3-6 месяцев), щенки (6-9 месяцев), юниоры (9-15 месяцев), взрослые (15 месяцев – 8 лет), рабочий класс (питомцы, имеющие сертификат о прохождении курса дрессировки), чемпионы (питомцы, имеющие чемпионские сертификаты), класс ветеранов (питомцы, возраст которых превышает 8 лет). По результатам выставки собака может получить титулы: кандидат в чемпионы страны (CAC), кандидат в чемпионы мира (CACIB), лучшая собака в породе (BOB), лучший представитель в группе (BIG), престижный титул (BIS).

- Ваше мнение, для чего вообще нужны выставки собак?

- Выставки собак или дог-шоу, как теперь модно говорить, – это мероприятие одновременно и зоотехническое, и зрелищное. Основное предназначение выставок, конечно, зоотехническое. Это возможность собрать как можно больше представителей породистого собачьего племени, чтобы получить представление о существующем поголовье или его части, сравнить уровень разведения питомников, индивидуальных заводчиков, выявить лучших представителей пород, племенных производителей, которые дают наиболее перспективное потомство. Без выставок невозможно было бы ведение племенной работы с породой. Только здесь племенник клуба видит результаты своего труда, оценивает их сам и слышит, как оценивают его коллеги. Именно на выставках специалисты-кинологи из разных городов и стран получают возможность более плотного общения: они делятся опытом, знаниями и получают возможность решения возникших проблем. На выставках нашего клуба новые контакты и знакомства с экспертами других стран чаще всего перерастают в крепкую дружбу и сотрудничество.

- Со специалистами-кинологами все ясно, а что выставки дают обычным любителям животных?

- Не стоит забывать, что другая задача таких мероприятий – зрелищная, образовательная. Мы приглашаем всех желающих не только принять участие, но и просто посетить выставки, даже если вы владелец беспородной собаки или у вас вообще нет еще питомца, а желание его приобрести есть. На выставках у каждого посетителя появляется возможность познакомиться с великим множеством пород собак, купить литературу и видеоматериалы об интересующей породе, поговорить со специалистами и уже опытными владельцами. На дог-шоу приходят, чтобы лучше узнать выбранную породу перед покупкой собаки, посмотреть выставочные ринги и различные конкурсы, узнать о возможности посещать курсы дрессировки и записаться в группы, получить консультацию кинологов-дрессировщиков, стать членом команды волонтеров, которые со своими четвероногими друзьями помогают больным и инвалидам, приобщиться к замечательному миру собак.

- Что вы посоветуете начинающим владельцам породистых собак?

- Если у вас породистый щенок с прекрасной родословной, обладающий замечательными экстерьерными задатками, – очень важно показать его на выставке: что выросло из вашего питомца, что получил он от родителей, насколько оправдался расчет заводчика. Конечно, желательно постоянно показывать собаку на выставке – ведь если у нее все качества высокопородного животного, надо постоянно поддерживать престиж породы. Большая беда для заводчиков: когда щенки с прекрасными экстерьерными задатками, полученные от давно планируемой вязки, попадают пусть даже и в очень хорошие, любящие руки, но нигде на выставках не появляются и никакого вклада в популяризацию породы не вносят.

- Человек купил породистого щенка, растит его, но не хочет участвовать выставке. Что же в этом плохого?

- Плохого в этом ничего нет, но это не способствует ни престижу породы, ни престижу клуба или питомника, где был получен щенок. Но главное, это идет в ущерб всей породе. Прекрасный ее представитель живет в полной неизвестности, не участвует в племенном разведении и улучшении породы, а его место занимают посредственные особи, которые не передают всех тех качеств, которые необходимо закреплять и улучшать. В дальнейшем этот же человек, пожелав приобрести собаку такой же породы, к сожалению, уже может не получить питомца с соответствующими экстерьерными данными и, что еще хуже, взять собаку с совершенно неустойчивой психикой.

- Вы – эксперт Республиканского клуба служебного собаководства. Расскажите, пожалуйста, вкратце об этой организации?

- Белорусское общественное объединение "Республиканский клуб служебного собаководства" (БОО РКСС) является одной из старейших кинологических организаций страны. На протяжении десятилетий клуб объединял энтузиастов и любителей своего дела, вносящих немалую лепту в развитие кинологии и историю ДОСААФ. И сегодня эта организация с достоинством продолжает начатое почти 80 лет назад дело. Не одно поколение юношей по ходатайству клуба прошли службу в Вооруженных Силах в качестве кинологов, получив при этом отличные характеристики.

Одной из приоритетных задач, стоявших перед клубом, всегда была и есть всемирная популяризация служебного собаководства, с которой коллектив клуба, по моему мнению, справляется блестяще. Этот факт подтверждают многочисленные грамоты и дипломы, полученные за показательные выступления членов клуба с их питомцами на самом высоком профессиональном уровне.

- Что в ближайших планах клуба?

- 20 апреля в Минске по улице Долгобродской, 75 (стрелковый клуб ДОСААФ) БОО РКСС проводит сразу несколько выставок: "Беларусь синеокая – 2019" и "Кубок Беларуси – 2019" (при поддержке Белорусского телеграфного агентства), а также международную монопородную выставку. Экспертами на ней будут Майия Линник (Болгария), заводчик с 30-летним стажем, Елена Максимова (Швейцария), эксперт с углубленными знаниями остеологии собак, Коре Халворсен (Дания), любитель овчарок и декоративных пород собак. Приглашаем всех на наше мероприятие, будет интересно!

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото предоставлены Белорусским общественным объединением "Республиканский клуб служебного собаководства"

Информационный партнер Белорусского общественного объединения "Республиканский клуб служебного собаководства" – Белорусское телеграфное агентство

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выставка, животные
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