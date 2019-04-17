Дог-шоу не только модно, интересно, но и полезно

Специалисты считают, что привести собаку на выставку – это не просто представить ее на своеобразном конкурсе красоты, но и дать возможность любимому питомцу социализироваться и поучаствовать в показе по-настоящему породистых животных. Выставки являются дополнительным стимулом к усовершенствованию пород собак и их популяризации. Об особенностях проведения, о разновидностях и о целях кинологических выставок накануне большого международного мероприятия в Минске корреспондент БЕЛТА побеседовал с Еленой Новик, экспертом международной категории.

- Елена, расскажите, пожалуйста, какие выставки бывают и чем они отличаются друг от друга?

- Выставки подразделяются следующим образом: ранг CAC (национальный конкурс) и ранг CACIB (международный конкурс). Кроме того, выставки могут подразделяться на монопородные (выставка для питомцев одной породы) и на всепородные. Есть еще племенные смотры, когда хозяева подбирают пару питомцам для дальнейшего разведения. Каждая собака-участник выступает в своей возрастной категории: бебики (3-6 месяцев), щенки (6-9 месяцев), юниоры (9-15 месяцев), взрослые (15 месяцев – 8 лет), рабочий класс (питомцы, имеющие сертификат о прохождении курса дрессировки), чемпионы (питомцы, имеющие чемпионские сертификаты), класс ветеранов (питомцы, возраст которых превышает 8 лет). По результатам выставки собака может получить титулы: кандидат в чемпионы страны (CAC), кандидат в чемпионы мира (CACIB), лучшая собака в породе (BOB), лучший представитель в группе (BIG), престижный титул (BIS).

- Ваше мнение, для чего вообще нужны выставки собак?

- Выставки собак или дог-шоу, как теперь модно говорить, – это мероприятие одновременно и зоотехническое, и зрелищное. Основное предназначение выставок, конечно, зоотехническое. Это возможность собрать как можно больше представителей породистого собачьего племени, чтобы получить представление о существующем поголовье или его части, сравнить уровень разведения питомников, индивидуальных заводчиков, выявить лучших представителей пород, племенных производителей, которые дают наиболее перспективное потомство. Без выставок невозможно было бы ведение племенной работы с породой. Только здесь племенник клуба видит результаты своего труда, оценивает их сам и слышит, как оценивают его коллеги. Именно на выставках специалисты-кинологи из разных городов и стран получают возможность более плотного общения: они делятся опытом, знаниями и получают возможность решения возникших проблем. На выставках нашего клуба новые контакты и знакомства с экспертами других стран чаще всего перерастают в крепкую дружбу и сотрудничество.

- Со специалистами-кинологами все ясно, а что выставки дают обычным любителям животных?

- Не стоит забывать, что другая задача таких мероприятий – зрелищная, образовательная. Мы приглашаем всех желающих не только принять участие, но и просто посетить выставки, даже если вы владелец беспородной собаки или у вас вообще нет еще питомца, а желание его приобрести есть. На выставках у каждого посетителя появляется возможность познакомиться с великим множеством пород собак, купить литературу и видеоматериалы об интересующей породе, поговорить со специалистами и уже опытными владельцами. На дог-шоу приходят, чтобы лучше узнать выбранную породу перед покупкой собаки, посмотреть выставочные ринги и различные конкурсы, узнать о возможности посещать курсы дрессировки и записаться в группы, получить консультацию кинологов-дрессировщиков, стать членом команды волонтеров, которые со своими четвероногими друзьями помогают больным и инвалидам, приобщиться к замечательному миру собак.

- Что вы посоветуете начинающим владельцам породистых собак?

- Если у вас породистый щенок с прекрасной родословной, обладающий замечательными экстерьерными задатками, – очень важно показать его на выставке: что выросло из вашего питомца, что получил он от родителей, насколько оправдался расчет заводчика. Конечно, желательно постоянно показывать собаку на выставке – ведь если у нее все качества высокопородного животного, надо постоянно поддерживать престиж породы. Большая беда для заводчиков: когда щенки с прекрасными экстерьерными задатками, полученные от давно планируемой вязки, попадают пусть даже и в очень хорошие, любящие руки, но нигде на выставках не появляются и никакого вклада в популяризацию породы не вносят.

- Человек купил породистого щенка, растит его, но не хочет участвовать выставке. Что же в этом плохого?

- Плохого в этом ничего нет, но это не способствует ни престижу породы, ни престижу клуба или питомника, где был получен щенок. Но главное, это идет в ущерб всей породе. Прекрасный ее представитель живет в полной неизвестности, не участвует в племенном разведении и улучшении породы, а его место занимают посредственные особи, которые не передают всех тех качеств, которые необходимо закреплять и улучшать. В дальнейшем этот же человек, пожелав приобрести собаку такой же породы, к сожалению, уже может не получить питомца с соответствующими экстерьерными данными и, что еще хуже, взять собаку с совершенно неустойчивой психикой.

- Вы – эксперт Республиканского клуба служебного собаководства. Расскажите, пожалуйста, вкратце об этой организации?

- Белорусское общественное объединение "Республиканский клуб служебного собаководства" (БОО РКСС) является одной из старейших кинологических организаций страны. На протяжении десятилетий клуб объединял энтузиастов и любителей своего дела, вносящих немалую лепту в развитие кинологии и историю ДОСААФ. И сегодня эта организация с достоинством продолжает начатое почти 80 лет назад дело. Не одно поколение юношей по ходатайству клуба прошли службу в Вооруженных Силах в качестве кинологов, получив при этом отличные характеристики.

Одной из приоритетных задач, стоявших перед клубом, всегда была и есть всемирная популяризация служебного собаководства, с которой коллектив клуба, по моему мнению, справляется блестяще. Этот факт подтверждают многочисленные грамоты и дипломы, полученные за показательные выступления членов клуба с их питомцами на самом высоком профессиональном уровне.

- Что в ближайших планах клуба?

- 20 апреля в Минске по улице Долгобродской, 75 (стрелковый клуб ДОСААФ) БОО РКСС проводит сразу несколько выставок: "Беларусь синеокая – 2019" и "Кубок Беларуси – 2019" (при поддержке Белорусского телеграфного агентства), а также международную монопородную выставку. Экспертами на ней будут Майия Линник (Болгария), заводчик с 30-летним стажем, Елена Максимова (Швейцария), эксперт с углубленными знаниями остеологии собак, Коре Халворсен (Дания), любитель овчарок и декоративных пород собак. Приглашаем всех на наше мероприятие, будет интересно!

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото предоставлены Белорусским общественным объединением "Республиканский клуб служебного собаководства"

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