Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"

С началом лета в линейке вкладов "Беларусбанка" появился новый, летний вариант – депозит "Летний бриз" на 120 дней. Оформить его вы сможете в любом отделении банка.
Ставка по депозиту – 19,5 % годовых, а минимальная сумма вклада – 50 белорусских рублей. Расходные операции можно совершать в пределах капитализированных процентов. Также у клиентов есть возможность пополнять сумму депозита.
Кроме того, по вкладу предусмотрено однократное автоматическое перезаключение на новый срок, капитализация процентов каждый месяц и в день наступления срока возврата вклада.
А еще "Летний бриз" можно открыть на имя другого человека.
Преимущества:
· Фиксированная годовая процентная ставка
· Ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления срока возврата вклада
· Возможность внесения дополнительных взносов
· Возможность открытия на имя другого лица
· Автоматическое перезаключение на новый срок
|Срок хранения
|120 дней
|Первоначальный взнос
|от 50 BYN
|Годовая процентная ставка (% годовых)
|19,5%
|Пополнение вклада
|в течение первого месяца с даты открытия (перезаключения)
|Расходные операции
|в пределах капитализированных процентов
|Автоматическое перезаключение (пролонгация) на новый срок
|предусмотрено (однократная пролонгация)
Дополнительную информацию об условиях срочного безотзывного банковского вклада "Летний бриз" можно получить в Контакт-центре ОАО "АСБ Беларусбанк" по телефону 147.
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.