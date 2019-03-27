Доход Белорусской федерации футбола в 2018 году составил более Br23 млн

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доход ассоциации "Белорусская федерация футбола" в 2018 году составил более Br23 млн, что составляет 123% от запланированного. Такие цифры привели сегодня на отчетно-выборной конференции АБФФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными статьями дохода стали продажа прав на телетрансляции, безвозмездная спонсорская помощь, а также помощь от УЕФА и ФИФА, без учета выплат клубам - участникам европейских кубковых турниров.

Планируется, что в 2019 году доходная часть бюджета АБФФ составит Br28,8 млн, расходная - Br30 млн. Основные расходы будут направлены на подготовку и участие сборных страны в международных турнирах, на проведение чемпионата Беларуси и других национальных соревнований.-0-