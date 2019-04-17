17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси с 2015 года выросли более чем в 1,5 раза, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.

"Зарубежные гости охотятся на лосей, оленей, косуль, глухарей, тетеревов, гусей, вальдшнепов и другие виды дичи. С участием иностранных граждан в 2018 году проведено 838 туров, всего хозяйства БООР посетили более 2 тыс. охотников. Выручка от иностранного охотничьего туризма составила 847 тыс. евро. С каждым годом происходит значительный рост. Для сравнения: в 2015 году охотугодья хозяйств системы БООР посетили 1497 иностранных охотников, было проведено 665 охотничьих туров, доходы при этом составили 533 тыс. евро", - сказал Юрий Шумский.

Основная доля иностранных охотников - граждане России (около 85%). В последние годы значительно увеличился удельный вес граждан Евросоюза (в 2018 году - до 15,5%). Среди них преобладают охотники из Польши, Франции, Германии, Австрии и Чехии. "Для привлечения иностранных охотников и увеличения доходной части охотничьих хозяйств важно принимать участие в международных специализированных выставках. В 2018 году БООР участвовало со своей выставочной экспозицией в выставках в Дортмунде и Ганновере (Германия), Зальцбурге (Австрия), Москве (Россия). Отдача от этих выставок с каждым годом существенно возрастает: выручка от охотничьих туров с участием привлеченных иностранцев в 2018 году в пять раз превысила расходы БООР на выставочную деятельность", - отметил председатель общества.

"Введение 30-дневного безвизового режима положительно сказалось на увеличении количества посещающих нашу страну иностранных охотников, так как уменьшилась стоимость тура и сократилось время на оформление документов. Возросло и число тех, кто приехал в Беларусь на экскурсию либо по рабочим вопросам и заодно поохотился в наших хозяйствах с арендным оружием", - добавил Юрий Шумский.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-