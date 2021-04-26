26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доклинические испытания белорусской вакцины на животных начнутся в ближайшее время, сообщил журналистам заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных, она займет не менее месяца", - отметил Анатолий Красько. По его словам, прототип вакцины планируется получить к осени, а проводить клинические испытания - в следующем году.

Как отметила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ Елена Гасич, перед специалистами стояла задача выделения штаммов. В качестве кандидатного варианта для разработки вакцины будет подобран штамм, доминирующий в стране. На данный момент специалисты уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии.

"Чтобы понимать особенности репродукции вируса, особенности его иммуногенности, мы проводим постоянный мониторинг всех завозных на территорию нашей страны штаммов. Осуществляется скрининг положительных образцов пациентов, которые прибыли из-за за рубежа, - сказала Елена Гасич. - Этот скрининг позволил нам найти новый британский вариант, он был завозной. Сегодня проводим мониторинг других вариантов. Мы разработали свою систему, которая позволяет в достаточно экономном режиме выполнять эти исследования".

Отечественная вакцина будет эффективна против различных штаммов коронавируса, заметила заведующая лабораторией. "Наша основная задача - подобрать именно те варианты вируса, которые будут связываться с антителами. Возможно, что в будущем состав будет меняться, потому что сегодня эволюция вируса происходит намного быстрее, чем это ожидалось", - сказала она.

По словам Анатолия Красько, сейчас решаются две задачи: подготовка прототипного варианта вакцины и разработка технологии ее производства. Касательно второго вопроса, в частности, Минздрав работает над определением производственной базы для адаптации создаваемой лабораторной технологии к промышленному производству.

Сегодня в разработку белорусской вакцины включены шесть лабораторий РНПЦ по разным направлениям.

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Фото Оксаны Манчук