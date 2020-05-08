Докопаться до истины

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:20 Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов В мире
13:15 Утюпин: в памяти народа навсегда останутся имена героев Общество
13:12 Савиных: проведение выборов 9 августа отвечает логике развития ситуации в мире Политика
13:07 В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны Общество
13:05 Караев: День Победы - это день гордости, что мы отстояли свою Родину Общество
13:04 Дочь защитника Брестской крепости: чтить ветеранов и память погибших нужно обязательно Регионы
12:59 В нидерландском ресторане посетителей обслуживают в теплицах В мире
12:58 Размер избирательного фонда претендентов на пост Президента ограничен 9 тыс. БВ Политика
12:57 Ветеран: всегда вспоминаю боевых товарищей, которые не дожили до Победы Общество
12:55 Все пассажиры "Белавиа" с 11 мая должны быть в защитных масках Общество
12:47 Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина Общество
12:44 Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске Регионы
12:37 Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер - Румас Экономика
12:36 Погода до середины мая будет дождливой, в отдельные дни возможен мокрый снег - Белгидромет Общество
12:35 Турчин: бюджет должен работать на образование и здравоохранение Регионы
12:34 Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года - Румас Экономика
12:25 Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае Общество
12:23 Около 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Беларуси за 6 дней мая Регионы
12:18 Введенные в ЕАЭС из-за COVID-19 ограничения на экспорт товаров смягчаются с 10 мая Экономика
12:17 "Это не бравада" - Лукашенко о подходах Беларуси в борьбе с коронавирусом Президент
12:15 В Речице мошенницу со стажем приговорили к двум годам лишения свободы Происшествия
12:12 Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом Президент
12:04 Евенко перешел в "Трактор", не поставив в известность руководство ХК "Динамо-Минск" - Басков Спорт
12:00 Лукашенко: празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси Президент
12:00 Худык: в День Победы важно отдать дань памяти и уважения участникам войны Общество
11:56 Под Минском 19-летний парень погиб под колесами машины, водитель скрылся Происшествия
11:53 Экстренный режим работы белорусских консульских служб в России продлен до 1 июня Общество
11:52 Ковальчук: нам всем необходимо помнить об участниках и жертвах Великой Отечественной войны Общество
11:48 Сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты начнется 21 мая Политика
11:45 Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы в Минске Президент
Все новости
Все новости
Общество
08 мая 2020, 12:48

Докопаться до истины

Алексей Шетхман и Виталий Масольд во время поиска фрагментов самолета Ил-4 в Кличевском районе
Алексей Шетхман и Виталий Масольд во время поиска фрагментов самолета Ил-4 в Кличевском районе

"Пока не предан земле последний погибший солдат – война не окончена!». Поиск погибших в Великую Отечественную продолжается. О своих бесценных находках, о памяти поколений рассказали молодые члены Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру".

Письмо из 45-го

В семье учащегося экономического профессионально-технического колледжа 19-летнего Никиты Лукьянова День Победы – один из самых важных праздников в году.

"Меня назвали в честь прадеда по маминой линии Никиты Кириллови-ча Сырадоева. В 1943-м он ушел на фронт, погиб в Карпатских горах. Мы храним его письмо, датированное 1945 годом. Прадед пишет "дорогим род-ным», что у него все хорошо, он здоров и близким того же желает.

Прадед по папиной линии, Степан Филиппович Романов, попал в плен за то, что укрывал партизан. Сестра Ульяна выкупила его за золотые монеты. Он пережил войну и умер своей смертью".

В клуб поисковиков «Виккру» Никита попал три года назад.

"Одна из первых операций, в которой я участвовал, – раскопки возле реки Проня в Чаусском районе. Здесь около девяти месяцев (с октября 1943-го по июнь 1944-го) стоял советско-германский фронт. Погибло много лю-дей. На этом месте мы находили оружие, патроны, гильзы, одежду, обувь… За каждой вещью – чья-то жизнь, судьба".

По словам Никиты, современным детям становится сложнее объяснить, что такое война и какие потери она принесла. "Поэтому так важно передавать из поколения в поколение те истории, которые мы знаем от наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, объяснять подрастающему поколению: то, что мы сейчас живем и все, что у нас есть, – эта их заслуга!"

Вернуть имя

Дмитрий Тимошков пришел в поисковой отряд пять лет назад, 12-летним мальчишкой. Сейчас он получает профессию в агролесо-техническом колледже.

"Однажды вместе с классом мы отправились на экскурсию в Чаусский районный историко-краеведческий музей, где нам рассказывали о Великой Отечественной, о боевых действиях на территории нашего района. Мне было интересно, ведь война коснулась и моей семьи. Прадед Михаил Тимофеевич Ключко воевал в Смоленском партизанском полку Гришина, в отряде Свистунова. Погиб в бою 5 июля 1944-го".

В музее Дима познакомился с местным поисковиком Валерием Безрученко. Именно он привел мальчишку в клуб "Виккру".

Дмитрий Тимошков
Дмитрий Тимошков

В 2014 году на территории Чаусского района Дима участвовал в белорусско-российской поисковой экспедиции.

"Мы познакомились с ребятами из клуба «Рассвет» г. Арзамаса Ниже-городской области. Дело в том, что здесь начинала свой боевой путь в июле 1941-го 160-я Горьковская стрелковая дивизия. Вместе искали погибших".

Были найдены и перезахоронены в деревне Антоновка останки 21 воина Красной армии. «Во время «Вахты памяти» в 2017 году опять же вместе с клубом "Рассвет" возле деревни Самулки Чаусского района мы подняли останки 46 бойцов, нашли 12 медальонов, из них четыре удалось прочесть. В прошлом году возле деревни Прилеповка того же района нашли останки солдата с медалью "За отвагу".

Приятно быть причастным к такому важному делу, ведь благодаря поисковому движению стольким неизвестным бойцам возвращаются имена!" – говорит Дмитрий Тимошков.

Разыскал могилу прадеда

Учащийся машиностроительного профессионально-технического колледжа 19-летний Алексей Шехтман разыскал могилу своего прадеда.

"Я знал, что Николай Михайлович Галимович воевал, но подробностей никто мне не рассказывал. Из архивов удалось установить, что он ушел на фронт в возрасте 23 лет. Сражался в Могилеве во время операции "Багратион". Получил тяжелое ранение, когда немецкие самолеты стали обстреливать наши войска с неба. Через два месяца умер в госпитале".

Про "Виккру" Леша узнал от своего мастера производственного обу-чения. "Благодаря Виталию Валерьевичу Масольду, который состоит в клу-бе, я и попал в поисковики. Участвовал в поднятии бомбардировщика ИЛ-4 из болота вблизи деревни Роги Кличевского района. Самолет сбили немцы в 1943-м. Шансы найти его были почти нулевые. Однако мы разыскали фрагменты двигателя с номером, по которому вычислили экипаж самолета.

А в прошлом году в деревне Гаи Могилевского района поднимали останки 23 красноармейцев. Удалось установить личность одного из них. Тогда я осознал, как много значит наша работа. Долгие годы этого человека считали без вести пропавшим, а теперь родные знают, где он похоронен, могут прийти на его могилу".

Алексей считает, что молодежь не должна забывать своих героев: "Наше поколение не знает, что такое война, и хорошо, если никогда не узнает. Мы живем в мирное время, однако не стоит забывать, какой ценой его завоевали наши предки. Знать историю своей страны должен каждый!".

Могилевский областной историко-патриотический поисковой клуб "Виккру" (от лат. Victoria cruenta – "Победа, завоеванная кровью") в прошлом году отметил 25-летие. Его организатор и бессменный руководитель – военный историк, писатель Николай Сергеевич Борисенко. Клуб объединяет 20 поисковых групп и отрядов, действующих в 14 районах области, и насчитывает порядка 150 человек. За все время существования клуба по архивным документам из небытия возвращены имена свыше 21 тысячи красноармейцев, ранее считавшихся без вести пропавшими. Останки 1201 бойца подняты из земли, имена 79 из них установлены по медальонам и личным вещам.

Антонина БЛИЗНЮК, "7 Дней"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ветераны ВОВ молодежь
Новости рубрики Общество
Утюпин: в памяти народа навсегда останутся имена героев
В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны
Караев: День Победы - это день гордости, что мы отстояли свою Родину
Ветеран Великой отечественной войны Григорий Обелевский Ветеран: всегда вспоминаю боевых товарищей, которые не дожили до Победы
Фото из архива Все пассажиры "Белавиа" с 11 мая должны быть в защитных масках
Фото из архива Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы в Минске
Парламент назначил президентские выборы на 9 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19
"Минск Мир": сразу в трех домах - любая квартира в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом
Президентские выборы 2020 года будут проходить в особых условиях - Ермошина
Доплаты, социальные льготы и просто внимание - ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт
Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае
В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны
Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно: решение стать донором приняла еще в больнице
Введенные в ЕАЭС из-за COVID-19 ограничения на экспорт товаров смягчаются с 10 мая
Все пассажиры "Белавиа" с 11 мая должны быть в защитных масках
До +20°С и в основном без осадков будет в Беларуси 9 мая
Конкурсу "Золотая Литера" необходимо расширять свой объем и географию - Павел Легкий
При выплате надбавок за работу с инфекциями применяется дифференциация - главврач поликлиники
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.