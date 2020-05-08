Докопаться до истины

Алексей Шетхман и Виталий Масольд во время поиска фрагментов самолета Ил-4 в Кличевском районе

"Пока не предан земле последний погибший солдат – война не окончена!». Поиск погибших в Великую Отечественную продолжается. О своих бесценных находках, о памяти поколений рассказали молодые члены Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру".

Письмо из 45-го

В семье учащегося экономического профессионально-технического колледжа 19-летнего Никиты Лукьянова День Победы – один из самых важных праздников в году.

"Меня назвали в честь прадеда по маминой линии Никиты Кириллови-ча Сырадоева. В 1943-м он ушел на фронт, погиб в Карпатских горах. Мы храним его письмо, датированное 1945 годом. Прадед пишет "дорогим род-ным», что у него все хорошо, он здоров и близким того же желает.

Прадед по папиной линии, Степан Филиппович Романов, попал в плен за то, что укрывал партизан. Сестра Ульяна выкупила его за золотые монеты. Он пережил войну и умер своей смертью".

В клуб поисковиков «Виккру» Никита попал три года назад.

"Одна из первых операций, в которой я участвовал, – раскопки возле реки Проня в Чаусском районе. Здесь около девяти месяцев (с октября 1943-го по июнь 1944-го) стоял советско-германский фронт. Погибло много лю-дей. На этом месте мы находили оружие, патроны, гильзы, одежду, обувь… За каждой вещью – чья-то жизнь, судьба".

По словам Никиты, современным детям становится сложнее объяснить, что такое война и какие потери она принесла. "Поэтому так важно передавать из поколения в поколение те истории, которые мы знаем от наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, объяснять подрастающему поколению: то, что мы сейчас живем и все, что у нас есть, – эта их заслуга!"

Вернуть имя

Дмитрий Тимошков пришел в поисковой отряд пять лет назад, 12-летним мальчишкой. Сейчас он получает профессию в агролесо-техническом колледже.

"Однажды вместе с классом мы отправились на экскурсию в Чаусский районный историко-краеведческий музей, где нам рассказывали о Великой Отечественной, о боевых действиях на территории нашего района. Мне было интересно, ведь война коснулась и моей семьи. Прадед Михаил Тимофеевич Ключко воевал в Смоленском партизанском полку Гришина, в отряде Свистунова. Погиб в бою 5 июля 1944-го".

В музее Дима познакомился с местным поисковиком Валерием Безрученко. Именно он привел мальчишку в клуб "Виккру".

Дмитрий Тимошков

В 2014 году на территории Чаусского района Дима участвовал в белорусско-российской поисковой экспедиции.

"Мы познакомились с ребятами из клуба «Рассвет» г. Арзамаса Ниже-городской области. Дело в том, что здесь начинала свой боевой путь в июле 1941-го 160-я Горьковская стрелковая дивизия. Вместе искали погибших".

Были найдены и перезахоронены в деревне Антоновка останки 21 воина Красной армии. «Во время «Вахты памяти» в 2017 году опять же вместе с клубом "Рассвет" возле деревни Самулки Чаусского района мы подняли останки 46 бойцов, нашли 12 медальонов, из них четыре удалось прочесть. В прошлом году возле деревни Прилеповка того же района нашли останки солдата с медалью "За отвагу".

Приятно быть причастным к такому важному делу, ведь благодаря поисковому движению стольким неизвестным бойцам возвращаются имена!" – говорит Дмитрий Тимошков.

Разыскал могилу прадеда

Учащийся машиностроительного профессионально-технического колледжа 19-летний Алексей Шехтман разыскал могилу своего прадеда.

"Я знал, что Николай Михайлович Галимович воевал, но подробностей никто мне не рассказывал. Из архивов удалось установить, что он ушел на фронт в возрасте 23 лет. Сражался в Могилеве во время операции "Багратион". Получил тяжелое ранение, когда немецкие самолеты стали обстреливать наши войска с неба. Через два месяца умер в госпитале".

Про "Виккру" Леша узнал от своего мастера производственного обу-чения. "Благодаря Виталию Валерьевичу Масольду, который состоит в клу-бе, я и попал в поисковики. Участвовал в поднятии бомбардировщика ИЛ-4 из болота вблизи деревни Роги Кличевского района. Самолет сбили немцы в 1943-м. Шансы найти его были почти нулевые. Однако мы разыскали фрагменты двигателя с номером, по которому вычислили экипаж самолета.

А в прошлом году в деревне Гаи Могилевского района поднимали останки 23 красноармейцев. Удалось установить личность одного из них. Тогда я осознал, как много значит наша работа. Долгие годы этого человека считали без вести пропавшим, а теперь родные знают, где он похоронен, могут прийти на его могилу".

Алексей считает, что молодежь не должна забывать своих героев: "Наше поколение не знает, что такое война, и хорошо, если никогда не узнает. Мы живем в мирное время, однако не стоит забывать, какой ценой его завоевали наши предки. Знать историю своей страны должен каждый!".

Могилевский областной историко-патриотический поисковой клуб "Виккру" (от лат. Victoria cruenta – "Победа, завоеванная кровью") в прошлом году отметил 25-летие. Его организатор и бессменный руководитель – военный историк, писатель Николай Сергеевич Борисенко. Клуб объединяет 20 поисковых групп и отрядов, действующих в 14 районах области, и насчитывает порядка 150 человек. За все время существования клуба по архивным документам из небытия возвращены имена свыше 21 тысячи красноармейцев, ранее считавшихся без вести пропавшими. Останки 1201 бойца подняты из земли, имена 79 из них установлены по медальонам и личным вещам.

Антонина БЛИЗНЮК, "7 Дней"