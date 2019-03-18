Документальный фильм к 75-летию освобождения узников концлагеря Озаричи покажут на "Беларусь 1"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире "Беларусь 1" 19 марта выйдет документальный фильм "10 дней ада", подготовленный Агентством теленовостей Белтелерадиокомпании, он приурочен к 75-летию освобождения узников концлагеря Озаричи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Советские солдаты, освобождавшие лагерь смерти Озаричи, пройдя минное поле, на носилках и завернутых в шинели отправили в карантин больных тифом, раненых стариков, женщин и детей - около 34 тыс. человек. "Всего в Озаричах, состоящих из трех лагерей, фашисты держали за колючей проволокой более 50 тыс. узников. Сегодня свидетели тех злодеяний живут в разных уголках Беларуси. Съемочной группе АТН понадобилось полгода, чтобы объехать всю страну и собрать воспоминания бывших узников. Здесь не было крематориев и газовых камер, но это место считается одним из самых жестоких лагерей смерти, где тиф использовался как оружие массового убийства", - рассказали в пресс-службе.

Автор фильма, журналист АТН Елена Бормотова побывала в Германии, встретилась с немецкими экспертами. "Она посетила Бундесархив, где хранятся документы расследования преступлений в Озаричах, а также зал Нюрнбергского процесса, где зачитывался приговор организаторам зверского лагеря смерти. Международный трибунал в Нюрнберге назвал его самым крупным преступлением вермахта во время Второй мировой. Однако стоит отметить, что многим убийцам удалось избежать наказания, и они продолжали спокойно проживать в Западной Германии после войны", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Открыть правду и документы под грифом "Совершенно секретно" зрители "Беларусь 1" смогут вместе с журналистами Агентства теленовостей. Документальный фильм "10 дней ада" можно увидеть 19 марта сразу после "Панорамы".-0-