Документальный фильм о первом ректоре БГУ вышел к 100-летию вуза

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 100-летию БГУ вышел документальный фильм о первом ректоре университета "Пичета. Жизнь и судьба", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В 15-минутном ролике рассказывается о жизненном пути ученого, академика академий наук БССР и СССР Владимира Пичеты. Зрителей знакомят с интересными фактами из детства, отрочества и периода ректорства, раскрывают биографию родителей Пичеты. Особую ценность представляют собой воспоминания его отца Ивана Пичеты. Кроме того, в ленту включены уникальные архивные документы и фотографии. Среди них редкие портреты Владимира Пичеты, фото дома, где он провел детские годы, его родителей, братьев и сестер, преподавателей, а также диплом о завершении обучения на историко-филологическом факультете Московского университета и первые научные издания с автографом. К слову, все использованные в фильме материалы и документы хранятся в музее истории университета и отделе гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных памятников Фундаментальной библиотеки БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Документальный фильм размещен на официальном канале исторического факультета в YouTube. Инициатива и реализация идеи принадлежат студентам, преподавателям исторического факультета и сотрудникам Фундаментальной библиотеки БГУ.

Владимир Иванович Пичета (1878-1947) - белорусский историк, первый ректор БГУ (1921-1929), академик АН БССР с 1928 года, заслуженный профессор БССР (1926), академик АН СССР с 1946 года. Благодаря Владимиру Ивановичу в Беларуси был создан университет классического образца, где учебный процесс, научно-исследовательская работа, кадровый состав, материально-техническая база, всеобщая заинтересованность преподавателей и студентов в своей работе соответствовали стандартам того времени. Значительным достижением Владимира Пичеты стало принятие правительством в 1928 году решения о строительстве студенческого городка. С именем Владимира Пичеты связано становление белорусской советской исторической науки, истории права и экономики. Темы его исследований включали вопросы этногенеза белорусского народа, истории белорусских городов, археологии и краеведения, истории белорусского языка и литературы. Из 500 работ ученого более 150 посвящены истории Беларуси.-0-