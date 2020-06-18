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18 июня 2020, 12:01

Документы о нацистской карательной операции "Корморан" опубликованы Национальным архивом Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник документов и материалов "Корморан". Нацистская карательная операция в Беларуси, май - июнь 1944 г." издан Национальным архивом Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом публикаций архива Михаил Скоморощенко.

"В сборнике сквозь призму уникальных документальных свидетельств - архивных первоисточников - рассматривается одна из крупнейших карательных операций, проведенная немецко-фашистскими захватчиками против белорусских партизан и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Начавшаяся в конце мая операция была организована оккупантами с целью обезопасить свои тылы от действий народных мстителей Борисовско-Бегомльской партизанской зоны перед предстоящей летней кампанией 1944 года. Несмотря на привлечение армейских частей, авиации, танков и артиллерии, нацистам так и не удалось достигнуть поставленных целей, а после начала операции "Багратион" каратели были вынуждены спешно снимать блокаду. Партизаны смогли выстоять в ожесточенных и кровопролитных боях и вместе с частями Красной Армии в дальнейшем активно громили отступающего врага, приближая полное освобождение территории Беларуси", - рассказал Михаил Скоморощенко.

Сборник состоит из трех разделов. "Первый освещает подготовку, ход и итоги операции "Корморан". Особую научно-исследовательскую ценность представляет тот факт, что в данном разделе представлены материалы двух противоборствующих сторон. Среди опубликованных немецких документов - переводы приказов, сводок, оперативных донесений. Более широк круг источников советской стороны: это приказы, отчеты, докладные записки, справки, оперативные сводки, донесения, шифртелеграммы, истории партизанских формирований, - отметил Михаил Скоморощенко. - Во втором разделе сборника публикуются показания из уголовных дел карателей, принимавших участие в операции. В третий раздел включены протоколы опросов выживших свидетелей преступлений, совершенных нацистами. Всего в сборнике опубликовано 634 документа из фондов белорусских и российских архивов. Издание снабжено необходимым вспомогательным научно-справочным аппаратом (предисловиями, указателями, комментариями и др.), благодаря чему с материалами могут продуктивно работать не только профессиональные исследователи, но и все, кто интересуется историей".

Заведующий отделом публикаций подчеркнул, что сборник - это очередное издание серии документальных публикаций Национального архива Беларуси, объективно раскрывающих правду о преступлениях, совершенных нацистами на белорусской земле во время крупнейших карательных операций. В 2018 году широкой общественности был презентован сборник "Коттбус". Нацистская карательная операция в Беларуси, май - июнь 1943 г.". В ближайших планах архивистов - подготовка документального издания о нацистской операции "Фрюлингсфест" ("Весенний праздник"), проведенной оккупантами в 1944 году против партизан и мирных жителей Полоцко-Лепельской партизанской зоны.-0-

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