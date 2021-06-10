Документы в профессионально-технические учреждения образования можно подавать с 15 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подать документы в профессионально-технические учреждения образования можно будет с 15 июня, сообщила сегодня журналистам начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вступительная кампания в профессионально-технические учреждения образования стартует 15 июня и продлится до 20 августа. Приемная кампания в средние специальные учреждения начнется 20 июля", - сказала Александра Петрова.

Прием документов будут вести 109 учреждений среднего специального образования, в том числе 8 частной формы собственности. "Кроме того, двери для абитуриентов откроют 83 учреждения иных типов, например гимназии-колледжи и училища олимпийского резерва. В стране также работает 125 профессионально-технических учреждений образования и 41 учреждение образования иных типов - колледжи, филиалы вузов, где можно получить профобразование", - рассказала она.

Для получения среднего специального образования планируется принять 39,6 тыс. человек, из них на бюджет - 25,8 тыс. "На бюджетную форму документы будут приниматься на основе общего базового образования по 3 августа, на платную - по 14 августа. Вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа для всех, кто поступает на основе девяти классов. Зачисление на обучение за счет средств бюджета состоится по 10 августа, на платной основе - по 16 августа", - подчеркнула Александра Петрова.

Кроме того, выпускники средних школ, не поступившие на конкурсной основе в вузы, могут попасть в средние специальные учреждения образования. "Срок зачисления там - до 18 августа. Срок приема на платной основе для 11-классников - с 20 июля по 17 августа", - добавила начальник управления.

"В средние специальные учреждения образования принимают на основе общего базового образования по конкурсу документов об общем базовом образовании. 11-классники должны предоставить еще и сертификаты о централизованном тестировании. Там, где конкурс в прошлом году составлял 1,5 человека на специальность, вместо результатов ЦТ абитуриентов будут зачислять на основе документа об общем среднем образовании. Это же условие распространяется на поступающих на основе профессионально-технического образования", - обратила внимание Александра Петрова.-0-