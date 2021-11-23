Долгополова: эффективность борьбы с терроризмом в СНГ зависит от степени сотрудничества государств

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность борьбы с терроризмом в СНГ зависит от степени сотрудничества государств, заявила журналистам постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Марина Долгополова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. На встрече члены совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 12 ноября в онлайн-режиме, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Планируется также обсудить вопросы, касающиеся деятельности Антитеррористического центра государств Содружества по координации взаимодействия национальных органов безопасности и спецслужб по пресечению пропаганды террористической идеологии, материально-технической и финансовой подпитки боевиков, а также Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

"Мы будем обсуждать итоги деятельности двух важных отраслевых органов СНГ. Вряд ли стоит акцентировать внимание на актуальности темы борьбы с терроризмом. Уже аксиомой стала фраза, что терроризм не имеет границ. В современных условиях, когда активно используются информационно-коммуникационные средства любыми структурами, в том числе террористическими, - этот тезис становится еще более актуальным. Поэтому эффективность работы каждого государства с террористическими проявлениями зависит в первую очередь от степени эффективности международного сотрудничества со своими коллегами", - сказала Марина Долгополова.

Не менее важная тема сегодняшней повестки дня - миграция. "Она постоянно находится в зоне внимания высших органов Содружества и соответствующих отраслевых органов. Это как тема незаконной миграции, так и трудовой. Достаточно сказать, что на прошедшем недавно заседании Совета глав государств принято совместное заявление о сотрудничестве в области миграции", - добавила постпред.-0-