Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси растет - МНС

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси выросла до 97,4%, сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние годы в контрольную деятельность внесены принципиальные изменения. По сути, пересмотрен ее формат и смещен акцент на добровольную уплату налогов", - подчеркнул Сергей Наливайко.

Основной формой работы налоговых органов стал камеральный контроль. Он позволяет на основании анализа информации от плательщика выявлять нарушения и уведомлять о них. В этом случае дается возможность добровольно уплатить налоги.

По словам министра, количество выездных проверок сокращается. Если в 2017 году число плановых и внеплановых проверок составляло 4095 и 5397 соответственно, то в 2019-м - 404 и 335 соответственно.-0-