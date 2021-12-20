20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля электронных приборов учета электроэнергии в Беларуси выросла до 80%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси активно ведется работа по замене индукционных приборов учета электроэнергии на электронные с последующим объединением их в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). На уровне "Белэнерго" утверждена соответствующая программа. "Всего в 2016-2021 годах оснащено электронными счетчиками порядка 2,5 млн абонентов. За 11 месяцев 2021 года заменено 458 тыс. приборов учета. За период с 2017 по 2021 год доля электронных приборов учета увеличилась примерно с 29% до 80%", - сказал Виктор Каранкевич.

Он отметил, что работа продолжается, она должна быть завершена в части установки электронных приборов учета в 2025 году.

Для автоматизации учета электрической энергии электронные счетчики бытовых абонентов объединяются в автоматизированную систему "АСКУЭ-быт". Эта система уже объединила 1,8 млн бытовых абонентов.-0-