24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля индивидуального жилищного строительства будет составлять не менее 40% от общего объема возведенного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие индивидуального жилищного строительства является одним из основных направлений строительства жилья в текущей пятилетке. Директивой главы государства №8 поручено обеспечить строительство индивидуального жилья в размере не менее 40% от общего объема возведенного жилья, хотя на практике получается даже больше, чем 40%. В 2020 году, по данным Белстата, было введено в эксплуатацию более 10 тыс. индивидуальных жилых домов, общая площадь которых составляет более 1,7 млн кв.м. Это примерно 110% от годового задания и, соответственно, 42% от общего ввода. Это говорит о востребованности такого вида строительства", - отметил начальник главного управления.

По информации представителя ведомства, наиболее востребованы участки для индивидуального жилищного строительства вокруг крупных и средних населенных пунктов. Существенное влияние на это оказывает наличие инфраструктуры, считает эксперт. "Лидером по строительству такого жилья являются Минская область, где по итогам 2020 года было построено 29% индивидуального жилья от общего ввода в эксплуатацию в целом по республике, Минск (17%) и Брестская область (16%)", - сообщил Владислав Шаповалов.

Начальник главного управления отметил, что сегодня реализация индивидуального жилищного строительства осуществляется двумя способами: самостоятельно гражданами и государственными заказчиками. "Как показывает практика, граждане заказывают у подрядных организаций только отдельные виды работ. Хотя, по нашему мнению, это не совсем верно, потому что при строительстве таким способом граждане не учитывают всех затрат, которые потом по итогу понесут", - подчеркнул он.

Также представитель ведомства сообщил, что строительство индивидуального жилья будет проходить путем застройки территории с акцентом на создание экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания с сохранением существующих природных комплексов, а также развитием безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных лиц. "Комплексную индивидуальную застройку предпочтительно осуществлять одним застройщиком, в том числе для упорядочения и улучшения архитектурного облика населенных пунктов. Положительные аспекты комплексной индивидуальной жилой застройки заключаются в том, что такие жилые дома граждане получат в установленные сроки, будет исключена практика возведения зданий-долгостроев, нарушающих общую дизайнерскую концепцию жилых районов", - добавил Владислав Шаповалов.

Начальник главного управления отметил, что министерство пристальное внимание продолжает уделять ценам на жилье. По его данным, средняя стоимость 1 кв.м в индивидуальном жилье, строящемся с государственной поддержкой, установлена в размере Br1150.-0-

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