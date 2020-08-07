Доля исполнения медиативных соглашений близка к 90% - эксперт

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля исполнения заключенных сторонами медиативных соглашений близка к 90%. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела практической медиации учебно-практического учреждения "Центр "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов Михаил Мацкевич.

Он отметил, что услуга медиации востребована в Беларуси, за ней обращаются бизнесмены, семьи и даже школьники. "Востребованность растет год от года. Очень широкий спектр услуг - бизнес-медиация, школьная, конечно, семейная медиация. Десятки медиаций проведены в прошлом году. Практика показывает, что исполнение соглашений близко к 90%. Это очень хороший показатель и люди очень довольны", - сказал Михаил Мацкевич.

"Школьная медиация - это наш отдельный проект. Специалисты нашего центра начинали помогать в разрешении конфликтов между школьниками. Оказалось, что это комплексный вопрос. Мы вышли на семейные конфликты в том числе, успешно их разрешали. И итогом этой работы явилось создание в Минске и уже в других городах школьной службы медиации", - добавил Михаил Мацкевич. Медиации были обучены педагоги и школьники - для совместного решения конфликтов. Проект затронул более 10 школ в Минске - каждый район столицы.

Развитие медиации в Беларуси поддерживает Министерство юстиции. "Минюст занимает активную позицию в развитии медиации в нашей стране. Внесены изменения в законодательство, направленные на более активное ее применение и распространение. Теперь наша общая с медиаторами задача - грамотно использовать предоставленную законодательством возможность, - подчеркнула начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская. - Институт медиации призван помочь обществу в мирном и цивилизованном урегулировании конфликтов. И поэтому наша главная задача - развивать его".

Согласно поступившей в Минюст информации, специалистами в 2019 году было проведено около 900 медиаций. Из них 650 завершились заключением медиативного соглашения.

Медиация - это конфиденциальные переговоры конфликтующих сторон с участием нейтрального и беспристрастного посредника-медиатора в целях урегулирования конфликта путем выработки взаимоприемлемого соглашения. Медиация является одним из способов альтернативного разрешения споров. Однако от прочих она отличается конфиденциальностью, добровольностью, нейтральностью и беспристрастностью медиатора, а также добросовестностью, равноправием и сотрудничеством сторон.-0-

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Чаще всего за медиацией обращаются из-за семейных конфликтов - эксперт Медиатор отметила, что основные обращения за услугой можно условно разделить на четыре блока. "Чаще всего это семейные конфликты. По разводам редко идут, чаще - по разделу имущества.