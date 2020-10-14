14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля отечественных лекарств на рынке Беларуси за полугодие составила 68% в натуральном выражении, сообщил генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы оцениваем нашу долю на рынке не только в стоимостном выражении, но и натуральном, то есть в упаковках, количестве препаратов, которые реально потребили люди, здравоохранение. За полугодие наша доля в целом по рынку в упаковках составляет 68%. В рознице, то есть аптеках, это 65%, а в госпитальном секторе (больницах) - 91,5%", - отметил гендиректор управляющей компании холдинга.

Сергей Казакевич

На протяжении ряда лет белорусские лекарства в стоимостном выражении занимают на рынке около 50%. Такую задачу в свое время поставил глава государства, и она успешно выполнена. Вместе с тем, как заметил Сергей Казакевич, на эту цифру влияют факторы, которые не зависят от прилагаемых фармотраслью усилий. К примеру, изменение курса валют автоматически влечет за собой пересчет, в результате цифра может отличаться на несколько процентов как в одну, так и другую сторону.

За январь - август доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении составила 51,5%. При этом более 60% белорусских лекарств производятся организациями - участниками холдинга "Белфармпром". По словам Сергея Казакевича, это свидетельствует о том, что белорусская фармацевтическая продукция действительно востребована. Отрасль успешно обеспечивает лекарственную безопасность государства.

Круглый стол посвящен Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Цена более 40% белорусских лекарств составляет меньше $1 "Среди продукции, которую выпускают предприятия холдинга "Белфармпром", 43% приходится на лекарственные средства стоимостью ниже $1", - сказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк

"Белмедпрепараты" планируют заняться разработкой биопрепаратов Будущее фармпредприятий связано с развитием биопрепаратов и вакцин, считает Сергей Беляев.