Доля пожилых людей в Беларуси к 2030 году составит более 27%

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2030 году доля пожилых людей составит свыше 27%, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак сегодня на открытии республиканской конференции "Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь, как и наши ближайшие соседи и страны ЕС, характеризуется долгосрочным и прогрессирующим процессом старения населения. На начало 2019 года в стране проживали более 2 млн пожилых людей старше 60 лет, что составляет около 22% всего населения. Для сравнения: в 2012 году пожилых людей было 19,4%. Согласно демографическому прогнозу к 2030 году доля таких граждан составит более 27%. Это ставит на повестку дня вопрос совершенствования системы социального обслуживания", - сказал Александр Румак.

В Беларуси проживают более 900 тыс. человек в возрасте 70+ В Беларуси проживает свыше 2,3 млн человек старше трудоспособного возраста, из них более 900 тыс. - люди в возрасте 70+. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Когда заходит речь о поддержке пожилых граждан, то в первую очередь имеется в виду предоставление социальных услуг. В то же время люди отличаются по состоянию здоровья, способности к самообслуживанию. Поэтому к каждому нужно подходить индивидуально. Кому-то достаточно помочь с уборкой квартиры, доставить продукты и лекарства. Есть люди, которым требуется постоянный уход. В таких случаях нужно рассматривать вопрос об интегрированной помощи, чтобы при необходимости объединить социальный уход и медицинскую помощь.

Замминистра обратил внимание, что участие третьей стороны - негосударственных общественных организаций - в процессе создания интегрированной помощи очень важно. "Мы рады всем, кто приходит на рынок социальных услуг. Мы не держимся за главенствующую роль. Нужно всем вместе объединить усилия, чтобы выработать такую модель помощи, которая будет приемлема для нашей страны", - отметил он.-0-