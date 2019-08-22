Доля республиканского бюджета в подготовке и проведении переписи сократилась до 35% - Белстат

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное привлечение спонсорской и международной помощи для подготовки и проведения переписи населения Беларуси в 2019 году позволило сократить долю участия республиканского бюджета примерно до 35%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

"Доля республиканского бюджета на подготовку и проведение переписи населения в 2009 году составляла 95%, а в 2019 году - около 35%. Это стало возможным благодаря активному привлечению спонсорских средств и международной технической помощи, а также за счет автоматизации процесса сбора и обработки данных, внедрения информационных технологий", - отметили в Белстате.

Так, значительную помощь оказал Парк высоких технологий: около 5 тыс. планшетов, которые он выделил Министерству образования Беларуси, сначала будут задействованы в проведении переписи, а затем переданы по назначению. Среди спонсоров также оказались Белорусская калийная компания (конечное целевое назначение планшетов - учреждения здравоохранения), МТЗ, "Галантея", "Белфармация", "Евроторг", организации, подчиненные Белстату. Всего предполагается задействовать примерно 12,8 тыс. планшетов (с учетом резерва). По словам специалистов, такое подспорье позволит сократить время опроса респондента примерно в три раза (с 15 минут до 5).

По линии международной технической помощи Всемирный банк выделил $1,9 млн на организацию интернет-переписи, закупку недостающих планшетов, формирование итогов.

О конкретных суммах полученной экономии для республиканского бюджета Белстат пока не говорит. Но речь идет о миллионах белорусских рублей. И в том числе - о снижении нагрузки на переписчиков благодаря возможности заполнения опросного листа онлайн и ухода от бумажных носителей.

Перепись населения Республики Беларусь пройдет 4-30 октября 2019 года, предыдущая проводилась 10 лет назад. Отличием нынешней станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ - у себя на дому во время устного опроса переписчика.-0-