Долю арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 15%

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут развивать сектор арендного жилья - стоит задача увеличить его долю до 15% в общем жилфонде, сообщил сегодня министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на встрече с трудовым коллективом ОАО "Гомельстекло", передает корреспондент БЕЛТА.

Формат встречи был обозначен как открытый диалог. Работники интересовались перспективой строительства жилья, в том числе для молодых семей. Министр констатировал, что за последние 10 лет очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась более чем на 200 тыс. человек. Прежде всего она уменьшается за счет получение жилья многодетными, молодыми семьями.

В то же время растет количество людей, которые стоят в очереди нуждающихся более 10 лет. Причины самые разные - например, нет источников доходов. Для такой категории и для молодежи, которая более мобильна и не хочет привязываться к конкретному месту, плотно работают над развитием сектора арендного жилья, отметил Руслан Пархамович. "Сегодня в общем объеме жилья всего 3% - арендное", - уточнил он. По его словам, есть страны, в основном европейские, в которых арендное жилье достигает 50-70%.

"Наша задача на ближайшую перспективу - увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда", - сказал министр.

В этот сектор планируют привлечь юридических лиц, которые смогут увидеть в этом источник дохода, и физлиц - тех, у кого есть свободные квартиры. "Нужно установить единые правила, максимально выгодные условия, которые будут интересны для всех", - добавил Руслан Пархамович.

Он обратил внимание, что арендное жилье востребовано и в столице, и в районных центрах.

Говоря о строительстве для многодетных семей, министр подчеркнул, что основной упор будет сделан на индивидуальной жилой застройке, в том числе и комплексной, причем в той местности, где живет семья. Что касается молодых семей, то они и дальше будут пользоваться преференциями, которые есть сегодня.

Руслан Пархамович сказал, что в стране сформирован инвестиционный инфраструктурный план развития на ближайшую пятилетку. В нем более 100 запланированных к реализации серьезных проектов, которые улучшат комфортность проживания в регионах. "Это и социальная инфраструктура - детские сады, школы, больницы, поликлиники, и транспортная инфраструктура - мосты, развязки, и инженерная инфраструктура", - подчеркнул он.

На встрече речь также шла об итогах VI Всебелорусского народного собрания и вопросах внесения изменений в Конституцию. Кроме того, работники предприятия спрашивали министра, планируется ли упростить порядок регистрации построенного индивидуального жилья, сделать ввод в эксплуатацию более простым и др.-0-