Должникам будут сообщать о возбуждении исполнительного производства по СМС

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции запустило новый проект, который направлен на максимально оперативное информирование должников о наличии задолженности. На номера телефонов граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные производства, будет приходить соответствующее СМС, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Сообщения высылаются централизовано с помощью автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения абонентам сотовых операторов "А1" и "МТС". После возбуждения исполнительного производства должнику будет направлено следующее сообщение: "Возбуждено исполн. пр-во, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)" либо "У Вас задолженность, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)".

При переходе по ссылке, указанной в сообщении, должник может получить в онлайн-режиме справочную информацию о задолженности по исполнительным документам с помощью размещенного на портале Минюста реестра.

Кроме того, после получения СМС-сообщения уточняющую информацию можно получить, обратившись в Контакт-центр системы органов принудительного исполнения. Операторы работают с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по городскому +375 (17) 200 67 78 и мобильному номеру телефона +375 (44) 529 20 00.

Задолженность можно оплатить посредством ЕРИП.

"Новый метод извещения направлен на своевременное и оперативное информирование должника о наличии задолженности, что в совокупности с созданными удобными и мобильными способами ее оплаты позволит исполнять свои обязательства без необходимости посещения отдела принудительного исполнения и непосредственного общения с судебным исполнителем", - отметила Ольга Шибко.-0-