Должники смогут вести аудиозапись- и видеосъемку при общении с судебным исполнителем

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должники смогут вести аудио- и видеофиксацию при общении с судебным исполнителем, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем в ближайшее время подготовить и подписать приказ. Во всех органах принудительного исполнения будет разрешено гражданам, которые приходят на прием к судебному исполнителю, вести аудио- и видеозаписи общения с представителями органов принудительного исполнения либо аудио- и видеозапись процесса совершения исполнительных действий, не спрашивая на то разрешения", - сказал Олег Слижевский.

Таким образом, по умолчанию не только судебные исполнители (у которых есть нагрудные видеорегистраторы), но и граждане могут включить телефон и фиксировать все, что происходит при общении с судебным исполнителем. "Это повысит уровень взаимоотношений между должностными лицами и гражданами, будет дополнительной профилактической мерой по предупреждению возможных коррупционных правонарушений", - отметил министр.

В течение 2019 года органами принудительного исполнения возбуждено 2,33 млн исполнительных производств. Общее количество исполнительных документов, исполненных в полном объеме, с учетом направленных по месту получения должниками доходов, составило 81,6% от всех оконченных исполнительных производств (в 2018 году - 81,3%).

Всего по находившимся на исполнении исполнительным производствам судебными исполнителями в 2019 году взыскано Br1,44 млрд, что на 29,7% больше, чем в 2018-м. В доход государства взыскано Br95 млн, или на 8,1% больше, чем годом ранее.-0-