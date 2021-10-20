Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились в продаже устройства для создания Умного дома. Они помогут сделать вашу жизнь более комфортной и безопасной, а управлять ими вы сможете через свой смартфон. Это и бытовая техника: роботы-пылесосы, телевизоры, умные светодиодные лампы, IP-камеры видеонаблюдения, управляемые со смартфона, - и датчики, контролирующие все, что происходит в жилом пространстве.

Умный дом - это система "умных" домашних устройств, которая способна выполнять определенные действия и решать повседневные задачи самостоятельно, по сценариям созданным пользователем, что предоставляет возможность сделать жизнь более удобной и безопасной.

Умный дом экономит один из самых важных ресурсов - время. Системы избавляют пользователей от каждодневных рутинных занятий по управлению и контролю техникой и оборудованием, делают дом удобным. Системы Умный дом выбирают с заботой о комфорте для себя и своих близких те, кто предпочитает использовать в своем настоящем технологии будущего. Комфорт состоит из мелочей, а умный дом возьмет управление мелочами на себя.

Волновались ли вы когда-нибудь, что не выключили утюг? Долой тревожные мысли: достаточно отправить со смартфона команду умной розетке, а она отключит любой прибор, который от нее питается. Управляйте бытовой техникой со смартфона, давайте ей команды голосом, встраивайте ее в повседневные сценарии работы Умного дома.

Все новинки представляют собой решения от Xiaomi, они объединены в единую экосистему и отлично взаимодействуют между собой.Управление Умным домом доступно с помощью смартфона через единое для всех устройств приложение Mi Home, где пользователь может задавать собственные сценарии работы. Поддержка беспроводных технологий облегчает их подключение и использование. Например, лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential может включаться, когда датчик движения Xiaomi Mi Motion Sensor зафиксировал, что вы заходите в комнату, а при длительном отсутствии движения - самостоятельно выключаться. Датчик температуры и влажности Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 наблюдает за изменениями микроклимата и способен отдать команду кондиционеру автоматически запуститься в жару или включить увлажнитель воздуха при сухом воздухе. А в случае вторжения или возгорания чуткие датчики смогут прислать автоматическое уведомление.

Любое оборудование для обустройства Умного дома все желающие могут приобрести единым платежом в рамках акции "Для всех". Абонентам МТС предоставляется возможность купить его как единовременным платежом, так и в рассрочку.

Так, роботы-пылесосы от Xiaomi, которые умеют обходить запретные зоны и самостоятельно проводить уборку согласно установленному расписанию, доступны от 499 рублей или в рассрочку с ежемесячным платежом от 21,60 рубля.

А умную светодиодную лампочку Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential, способную менять интенсивность и даже цвет свечения, можно приобрести единым платежом за 39 рублей или в рассрочку - с ежемесячным платежом от 1,65 рубля.

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