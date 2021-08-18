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18 августа 2021, 09:00

Дом "Токио" встречает новоселов!

Дом "Токио" в Minsk World
Дом "Токио" в Minsk World
Весь мир с нетерпение ждал Токийскую Олимпиаду. Таким же трепетным было и ожидание собственниками своих новых квартир в жилом доме "Токио" квартала "Азия"
Дом "Токио" квартала "Азия" еще на стадии строительства снискал популярность. Поэтому к моменту приёмки свободных квартир в нем практически не осталось. 
  
Екатерина. Обладательница квартиры в Minsk World
 
— Мы решили купить здесь жилье год назад. Выбирали по конкретным критериям: искали дом, в котором у квартир на первом этаже проектом предусмотрены отдельные входы и небольшие террасы. Таким оказался дом "Токио". Сегодня получили ключи и уже все мысли о предстоящем ремонте.
 
В квартале "Азия" у этого дома очень выгодное расположение. Рядом остановки общественного транспорта, а в пешей доступности в соседнем квартале запроектирован "Центральный парк". Он обещает стать большим и очень разным, чтобы с удовольствием проводить время в нем могли и семьи с детьми, и активная молодежь на велосипедах и скейтах, и приверженцы ЗОЖ. 
Что же до самого "Токио", то фасад дома цвета неба и моря, а сверху декоративные детали в виде цветка сакуры.
"Во дворах нет ощущения скученности домов. Всегда из окна видна перспектива. Что касается локации, то наша семья учитывала и этот аспект. Жить в самом центре столицы мы и не хотели, и не планировали. Здесь удобные автомобильные развязки, много транспорта, а еще планируется недалеко строительство станции метро. Это не большой, это просто огромный плюс. Рядом садики и школы, для нас это важно. Ребенок подрастает, хочется, чтобы эти объекты были недалеко", - отметил глава семьи Александр Содель.
 
Родителям ребят постарше тоже не придётся волноваться: в двух соседних кварталах "Мировых танцев" и "Северной Америке" разместятся по две школы в каждом. А рядом с домом уютно расположится детский садик с бассейном. Тут же во дворе – современные спортивные и детские площадки, места для отдыха и велопарковки. Преимущества многофункционального комплекса Minsk World очевидны, и очень непросто устоять перед соблазном приобрести здесь жилье. Удобно жителям квартала будет добираться и до сердца Minsk World – Международного финансового центра и до торгово-развлекательного центра Mara Mall.
"О переезде в Minsk World задумался, когда года три назад здесь приобрела свое жилье моя сестра. То, на что мы рассчитывали, все и получили. Отталкивались при выборе в первую очередь от расположения.  Во-первых, близко крупная городская магистраль, которая быстро выведет на развязку с кольцевой дорогой. Во-вторых, если двигаться за город, то в этом направлении у нас дача. Транспорта достаточно и свою машину брать придется нечасто. Сейчас самые положительные эмоции. Квартиру свою увидели уже воочию и очень рады. Никаких серьезных недочетов нету. А о ремонте начнем думать уже завтра", -- поделился переполнявшими его эмоциями еще один счастливый обладатель ключей от собственной квартиры в доме "Токио". 
 
 "Дом начинается с лобби", - так говорят в Minsk WorldMinsk World. В доме "Токио",  как и в большинстве домов, подъезд сквозной. Здесь много стекла и света. В лобби всех встречает "небесное дерево Токио", а проще говоря во всю стену фото самой высокой телебашни мира —  Tokyo Sky Tree. Здесь оборудовано место для отдыха или ожидания курьера. Рядом стойка для консьержа, и туалетная комната с пеленальным столиком, а 3 скоростных лифта OTIS без проблем доставят жильцов на нужный этаж.  
 
"Токио" - это не первый готовый дом в квартале "Азия". Уже сданы "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг"! В некоторых из них ещё можно купить квартиры! 
Вам понравился дом "Токио"? Поторопитесь! В "Токио" еще есть свободные квартиры!  
 
Сделай мечту доступной! Строгий и аристократичный  "Токио" ждет! Об инфраструктуре, будь то аптеки и магазины, поликлиники и медицинские центры беспокоиться не стоит. Все это появится буквально рядом с домом. Это значит, что высокий уровень комфорта станет доступным каждому жителю Minsk World
 
Чтобы купить жилую или коммерческую недвижимость в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World, звоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
 
Ждем Вас в офисах продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
 
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Minsk World – лучший выбор на все времена!

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