Дом "Женева" - лучший вариант для инвестиций! Самые выгодные цены на старте продаж! От 799 евро за м²!

Многофункциональный комплекс Minsk World – отличное место для жизни, работы и инвестиций! Владельцы недвижимости и арендаторы здесь получают уникальную возможность ежедневно наслаждаться комфортом европейского уровня.

Сегодня стартуют продажи в доме "Женева" квартала "Западная Европа"! На старте продаже цена от 799 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях! По мере строительства цена квадратного метра будет расти! Торопитесь приобрести недвижимость с максимальной выгодой!

Стать владельцем апартаментов в Minsk World можно:

· За собственные средства

· С привлечением кредита

· В рассрочку

Больше информации - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши специалисты работают в 56 городах!

Таким будет дом "Женева"

Дом "Женева" - один из высотных акцентов квартала "Западная Европа". Шикарная новостройка в 25 этажей, все квартиры – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 мІ, высота потолков – 2,7-3 метра.

Дом "Женева" - один из высотных акцентов квартала "Западная Европа"

На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.

Так будет выглядеть лобби дома "Женева"

Зона отдыха в лобби дома "Женева"

До квартир жителей доставят 3 скоростных лифта, один из которых – панорамный.

Квартал "Западная Европа" - яркий пример строительства по концепции "15-МИНУТНОГО ГОРОДА", которая стала основой для создания Minsk World. Она только набирает популярность в Европе и уже реализуется в Беларуси! Все, что нужно для жизни будет в пешей или велосипедной доступности.

Так будет выглядеть квартал "Западная Европа" с высоты птичьего полета

В квартале "Западная Европа" запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.

На первых этажах многих домов будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. В доме "Женева" такие тоже будут!

В пешей доступности также появятся школы и детские сады, еще одна поликлиника, магазины и жемчужина комплекса – Международный финансовый центр!

Международный финансовый центр возводится в пешей доступности от квартала "Западная Европа"

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Как и в любом другом квартале Minsk World, в "Западной Европе" будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.

Приобретая недвижимость в квартале "Западная Европа", вы получите возможность ежедневно наслаждаться европейским комфортом!

Многофункциональный комплекс Minsk World – ваша выгодная инвестиция в надежное будущее!

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