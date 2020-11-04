Дома-интернаты получили 33 бактерицидных рециркулятора воздуха от Республики Корея

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Республики Корея в Беларуси передало на безвозмездной основе для 4 белорусских домов-интернатов 33 бактерицидных рециркулятора воздуха, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Приборы для фильтрации воздуха от болезнетворных бактерий, инфекции и пыли получат дома-интернаты Минска, Брестской и Минской областей. Общая сумма помощи составила около Br25 тыс.

Министерство труда и социальной защиты выражает искреннюю благодарность посольству Республики Корея за оказанную помощь и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ранее посольство Республики Корея само выступило с предложением предоставить поддержку учреждениям социального обслуживания Беларуси для минимизации распространения коронавирусной инфекции. А именно - выделить около $10 тыс. для приобретения необходимого учреждениям социального обслуживания оборудования и иных товаров.

В целом у гуманитарного сотрудничества Беларуси и Республики Корея давняя история. Еще летом 2018 года посольство этого государства подарило пять автомобилей "Газель" учреждениям социального обслуживания. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси лично вручил ключи руководителям Республиканского интерната ветеранов войны и труда, Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения, Территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района, Рогачевского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, Жуховичского дома-интерната. Передача автомобилей реализована по программе "Официальная помощь в целях развития". А за год до этого Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов получил медоборудование на $37 тыс.-0-

Фото Посольства Республики Корея в Республике Беларусь