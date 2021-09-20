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20 сентября 2021, 09:00

Дома "Сеул" и "Куала-Лумпур" в Minsk World - лучший вариант для инвестиций! Цена квадратного метра – от 2400 рублей!

Что связывает Сеул и Куала-Лумпур? Азиатская прописка в одном из самых ярких кварталов многофункционального комплекса Minsk World!

Дом "Сеул" планируется сдать в декабре 2022 года, дом "Куала-Лумпур" - в феврале 2023 года. Именно поэтому на старте продаж такие выгодные цены – от 2400 рублей за м2! Отличный вариант, чтобы начать инвестировать в недвижимость!

Квартиры в этих новостройках пользуются большим спросом – удобное расположение, хорошая инфраструктура и привлекательный дизайн. Здесь хочется жить и наслаждаться каждым моментом!

Поторопитесь, чтобы квартира мечты стала вашей! Менеджеры отдела продаж ответят на все интересующие вопросы по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Получить консультацию можно в наших офисах по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Для вашего удобства мы работаем ежедневно!

Предложение доступно не только жителям Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

На создание квартала "Азия" в многофункциональном комплексе Minsk World архитекторов вдохновил самый динамично развивающийся регион планеты. Яркие фасады в сочетании с продуманным дизайном и высоким уровнем благоустройства позволяют клиентам наслаждаться удобством на все 100%.

Кварта "Азия" с высоты птичьего полета
Кварта "Азия" с высоты птичьего полета

Комфорт – это главное требование, которое в Minsk World предъявляют ко всем домам и кварталам. Независимо от того, приобретаете вы недвижимость для жизни или инвестиций – этот фактор является определяющим.

В Minsk World каждая составляющая комфорта продумана до мелочей. От хорошей транспортной развязки и развитой сети общественного транспорта до входов в подъезды "с уровня земли". Вам понравится каждый шаг, сделанный по территории комплекса.

Рядом с кварталом "Азия" проходят две важные транспортные магистрали столицы – улица Кижеватов и Казинца – а значит автомобилисты смогут быстро добраться в любую точку города. С западной стороны квартала – огромная открытая парковка. Места хватит всем!

Для тех, у кого нет машины, в пешей доступности находятся остановки наземного транспорта и две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Таким будем дом "Куала-Лумпур"
Таким будем дом "Куала-Лумпур"
Яркий и запоминающийся дом!
Яркий и запоминающийся дом!

В центре квартала запроектирован детский сад. Здесь уже есть множество интересных локаций для детей любых возрастов – от малышей до подростков. Горки и сказочные домики, площадка для занятия воркаутом и скейт-парк.

Современный скейт-парк для ваших детей
Современный скейт-парк для ваших детей
Безопасные детские площадки
Безопасные детские площадки
Все лето здесь было много детей
Все лето здесь было много детей

Школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр и шикарный парк появятся в соседних кварталах, так что при желании вы сможете получить все необходимые услуги и развлечения, не выезжая из комплекса.

Здесь можно будет даже работать, ведь экономическим сердца проекта станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр! На первых этажах большинства домов запроектированы торгово-административные и коммерческие помещения, а значит вы сможете открыть собственный бизнес, о котором так давно мечтали! Что может быть комфортнее?!

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр
Отличное место для вашей работы!
Отличное место для вашей работы!

Торгово-административные помещения будут и на первых этажах новостроек "Сеул" и "Куала-Лумпур". Они объединены в несколько секций, каждая от 32 до 149 м2. В каждой секции уже намечены сантехнические помещения и проведены коммуникации.

Таким будет дом "Сеул"
Таким будет дом "Сеул"
Цвет фасадов – изюминка дома
Цвет фасадов – изюминка дома

На входе жильцов встречают дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха. От такой красоты всегда поднимается настроение, ведь дизайнеры Minsk World постарались максимально передать атмосферу каждого города.

Лобби дома "Куала-Лумпур"
Лобби дома "Куала-Лумпур"
Лобби дома "Сеул"
Лобби дома "Сеул"

Дома "Сеул" и "Куала-Лумпур" возвышаются на 16 этажей. В каждом – панорамные и обычные лифты, квартиры со свободной планировкой (площадь от 30 до 72 квадратных метров) и панорамными окнами.

Изюминка некоторых квартир – остекленные треугольные эркеры. Это решение используется не только для того, чтобы сделать интерьер оригинальным, но и увеличивает количество солнечного света, который попадает в квартиру.

Приобрести недвижимость в домах "Сеул" и "Куала-Лумпур" квартала "Азия" можно

· За собственные средства

· В рассрочку до 60 месяцев

· С привлечением кредита

Не упускайте свой выгодный шанс! Инвестируйте в свое будущее вместе с Minsk World!

Чтобы приобрести недвижимость в Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – лучшая идея для ваших инвестиций!

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