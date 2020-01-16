Домам ребенка в Беларуси за три года акции "Дай пять добру!" направили более Br500 тыс.

16 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Совместная благотворительная акция Белорусского фонда мира и крупной сети магазинов "Дай пять добру!" собрала за три года более Br500 тыс. помощи домам ребенка в Беларуси. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления фонда мира Андрей Балабин, передает корреспондент БЕЛТА

Акция идет уже три года. "Начинали ее, не зная, во что это выльется, но сегодня домам ребенка Беларуси уже на сумму более Br500 тыс. оказана помощь. Руководство, люди, которые работают в таких учреждениях, лучше знают, что им нужно, поэтому мы консультируемся и передаем самое необходимое. Витебский дом ребенка в прошлый раз получил детскую площадку, сейчас - аппарат искусственной вентиляции легких", - рассказал Андрей Балабин.

Председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько добавил, что акция носит республиканский масштаб, помощь оказывается восьми домам ребенка в Беларуси. "Дай пять добру!" имеет важное значение и показывает, что не надо все перекладывать на плечи государства. Должны подключаться общественные организации, бизнес в тех сферах, где нужна консолидированная помощь. Акцию планируем продолжать", - добавил Максим Мисько.

Сегодня Витебскому областному специализированному дому ребенка передали аппарат искусственной вентиляции легких. В этом месяце аналогичную технику получит и дом ребенка в Минске.-0-