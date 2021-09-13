Домников: политически ангажированные решения не служат укреплению взаимоотношений между странами

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политически ангажированные решения не служат укреплению взаимоотношений между странами, заявил президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения Анатолий Домников на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит 13 и 14 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подобные проявления в отношении России со стороны Евросоюза прослеживаются в весьма злободневном вопросе для нынешнего времени - непризнание противоковидных вакцин, зарегистрированных в России и признанных в более чем 60 странах мира", - привел пример Анатолий Домников.

Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. "Однако ни одна из них не признается Евросоюзом, и это не по медицинским, а по политическим соображениям, - заметил президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения. - Такие решения не могут служить укреплению конструктивных взаимоотношений между странами, в том числе в вопросах международного сотрудничества в борьбе с влиянием глобальных экономических вызовов".

Продолжая тему, он также заметил, что последствия разного рода санкций, введенных против стран, в большой степени отрицательно влияют на экономику и, безусловно, сказываются на возможностях государств финансово обеспечивать деятельность систем здравоохранения.

Форум в Минске собрал пестрое экспертное сообщество: это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработать резолюцию, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те "защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны".-0-