Домом "Гоген" завершается строительство комплекса "Маяк Минска"

Строительство многофункционального комплекса "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой практически завершено. Не удивительно, что в большинстве домов нет свободных квартир. Единственное исключение - один из последних домов комплекса, "Гоген", продажи в котором стартовали в самом конце октября. И это реальный шанс для тех, кто мечтал бы приобрести квартиру по ценам застройщика в комплексе, изменившем облик города.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой

Дом "Гоген" – часть ансамбля, в который входит также дом "Рафаэль". Два жилых здания высотой 25 этажей объединены 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс

Главное преимущество дома "Гоген" – невероятный вид на Национальную библиотеку и водную гладь Слепянской системы, который открывается из панорамных окон квартир со специальной тонировкой стекол. Когда окно от пола до потолка – весь город как на ладони!

В шаговой доступности от дома "Гоген" находятся лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы

Вид из панорамных окон дома "Гоген"

Есть и другие приятные особенности:

– просторное светлое лобби со стойкой консьержа создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту с гранитными полами, есть стойка консьержа и зона ожидания, а в санитарной комнате - не только пеленальный столик, но и специальный поддон для мытья лап домашних питомцев;

Лобби дома "Гоген"

– предусмотрен удобный пандус;

– дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS;

Скоростные бесшумные лифты OTIS

– все квартиры – свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров;

– лоджии расположены на всех жилых этажах.

Здесь все продумано!

Для автомобилистов предусмотрены открытые парковочные места по периметру ансамбля домов "Гоген" и "Рафаэль", можно использовать также парковку у Национальной библиотеки.

Удобно будет и родителям малышей – во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" строится детский сад.

В шаговой доступности от дома "Гоген" строится детский сад

И главное – мечта близка! Ведь планируемый срок сдачи дома "Гоген" – август 2020 года.

У комплекса "Маяк Минска" есть немало весомых преимуществ. Он построен рядом с лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

В этом районе прекрасно развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро "Восток", а также многочисленные маршруты наземного транспорта для связи с любой точкой столицы.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, а также бизнес-центр А-класса Dana Center – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и офисное здание Dana Center

Ось всего комплекса - красивейшая пешеходная улица столицы бульвар Пикассо, уютный променад с множеством кафе и магазинчиков, скульптурными арт-объектами и настроением приморского бульвара. Буквально за несколько лет этот новый уголок Минска превратился в территорию активной городской жизни и уже не раз принимал детские праздники, городские ярмарки, фестивали и концерты.

Красивейшая пешеходная улица столицы бульвар Пикассо

Завершается бульвар грандиозной аркой, через которую открывается вид на здание Национальной библиотеки и еще одну достопримечательность города - мультимедийный фонтан "Дана Танец". Сейчас он уснул до весны, но в теплое время года это любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

"Маяк Минска" – это воплощенный в столице современный образ жизни: все новое, красивое и все под рукой!

Успейте воспользоваться выбором, который дарит дом "Гоген", и возможностями, предоставляемыми застройщиком!

Только до конца этого года в комплексе "Маяк Минска" квартиры можно приобрести в рассрочку на 5 лет! Это самый удобный финансовый инструмент напрямую от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 5 лет - это 60 равных выплат.

Есть и выгодные кредиты от банков-партнеров – срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Гоген" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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