Донорами плазмы стали 15 человек, переболевшие COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием находятся под особым вниманием медиков.

Первые шесть белорусов сдали свою плазму в Минске, сегодня такое же мероприятие проходит в Витебске. На областной станции переливания крови специалисты взяли плазму с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни забор иммунной плазмы будет осуществлять и в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы. Также эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание.-0-

Фото Александра Хитрова