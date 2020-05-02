Во время сдачи плазмы. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Донорами плазмы стали уже 32 переболевших COVID-19, сообщил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии кандидат медицинских наук Федор Карпенко во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.
Плазма была перелита 30 пациентам, которые переносят заболевание в более тяжелой форме.
/Будет дополнено/.-0-